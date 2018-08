Sute de hectare de vita de vie din Romania sunt distruse de o ciuperca fara leac: Strugurii mucegaiesc

Viile sunt afectate de putregaiul cenusiu, o boala care ataca ciorchinele si boabele strugurilor.Ciuperca apare din cauza umezelii excesive, iar tratamentele sunt scumpe si nu preintampina in totalitate aparitia bolii.Viticultorii din zona Carligele, judetul Vrancea, au investit aproximativ 400 de lei pentru un hectar de vie intr-un tratament care nu a reusit decat sa opreasca evolutia ciupercii, astfel incat sa nu fie distrusa toata recolta."Aici, am Sauvignon Blanc. Noi am stropit preventiv pentru putregai cenusiu, dar din pacate ne confruntam cu aceasta boala. Strugurii mucegaiesc. Este una dintre cele mai complicate si mai grave boli la vita de vie. Apare in aceasta perioada, inainte de precoacere si poate sa se intinda in asa fel incat sa pierzi tot. Ai muncit degeaba.De exemplu, strugurii de aici sunt distrusi. Asa ar fi ajuns toti daca nu am fi intervenit la timp. Si speram sa fi oprit. Acum ne rugam sa nu mai ploua, dar pericolul inca nu a trecut", a declarat viticultorul Liviu Gheorghe.Putregaiul cenusiu a aparut si in zona Odobesti, unde exista mai multe podgorii celebre.Ploile abundente din aceasta vara au favorizat aparitia ciupercii, iar recoltele vor fi partial compromise."Strugurii sunt afectati complet de mucegai. Boabe mucegaite de jos pana sus. Strugurii astia nu mai pot fi salvati. Putem sa stropim cu orice....Am facut tratamente in mod repetat, insa a fost un atac foarte puternic.Cauza principala o reprezinta ploile care vin zi de zi, zi de zi, nu stim nici noi cum sa le mai intretinem si ce sa le facem. A fost o vara groaznica. Intai a fost seceta multa, strugurii putin atrofiati, dupa aceea a venit apa, s-a umflat boaba si efectul este clar: putregaiul", spune si Adrian Porumb, unul dintre cei mai mari viticultori din judetul Vrancea.Probleme asemanatoare sunt si la viile din judetele Galati si Buzau. De asemenea, putregaiul cenusiu a compromis via din statiunile de cercetare viticola, desi specialistii au incercat sa lupte cu ciuperca."Evolueaza din cauza conditiilor neprielnice, neprietenoase. Aceasta vara e foarte capricioasa, cu un exces foarte mare de precipitatii. In zona Pietroasele a plouat fata de media anuala dublu ...citeste mai departe despre " Sute de hectare de vita de vie din Romania sunt distruse de o ciuperca fara leac: Strugurii mucegaiesc " pe Ziare.com