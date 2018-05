Sute de masini iau cu asalt, sambata, Piata Victoriei. Soferii vin din Moldova sa protesteze ca Guvernul nu le-a construit nicio palma de autostrada

Initiativa acestei manifestatii de proportii apartine unor asociatii civice care sustin ca, prin aceasta forma extrema de protest, vor sa dea un ultimatum Guvernului, care n-a ridicat un deget pentru a construi macar o palma de autostrada in Moldova si pentru a scoate din izolarea rutiera si economica aceasta regiune istorica.Soferii care participa la protestul organizat de asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Moldova vrea autostrada" vor pleca, sambata dimineata, la drum din Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Suceava, Botosani, Galati si Braila, Hargita si Mures."Ne vom intalni cu totii la Tisita, unde estimam ca vor fi circa 1.000 soferi, cu autovehicule diverse, de la tiruri si autocare, la masini mici si motociclete. De la Tisita, urmeaza sa plecam spre Capitala. Cel mai probabil, in Piata Victoriei vom ajunge peste 500 de masini.Stiu ca vom aglomera, dar e singura cale care ne-a ramas pentru a atrage atentia asupra acestei probleme care afecteaza nu doar Moldova, ci intreaga economie romaneasca.Noi estimam ca vom fi in Piata Victoriei la orele 17:00 - 18:00. Ora exacta va depinde, insa, de modul in care vom putea trece podul de la Maracineni. In plus, viteza de deplsare va fi data de masinele cu girofar care vor merge in fata si in spatele coloanei. Avem asistenta Politiei si vom imparti fiecarui participant regulamentul de participare la protest, ca sa ne asiguram ca toate lumea stie ce are de facut si se comporta civilizat", a declarat pentru Ziare.com Ionel Apostol, unul dintre organizatorii protestului.In ce stadiu sunt autostrazile MoldoveiAcesta a anuntat ca manifestantii cer Guvernului sa ia masuri urgente pentru constructia a doua autostrazi care sa lege Modova de restul Romaniei. Prima dintre cele care ar trebui realizate ar fi A8, intre Iasi si Targu Mures. Desi ar fi trebuit sa fie gata inca de acum 11 ani, aceasta sosea se afla inca in stadiul de proiect.Tot ce a reusit statul sa faca, in mai bine de un deceniu, dupa nenumarate amanari, a fost sa realizeze un studiu de fezabilitate pentru unul dintre cele trei sectorare in care a fost impartita autostrada.Din pacate, ulterior, s-a demonstrat ca si respectivul studiu pentru sectorul Targu Mures-Sovata - Ditrau trebuia revizuit. Iar asta nu s-a mai intamplat, i ...citeste mai departe despre " Sute de masini iau cu asalt, sambata, Piata Victoriei. Soferii vin din Moldova sa protesteze ca Guvernul nu le-a construit nicio palma de autostrada " pe Ziare.com