Sute de salariati ai Santierului Naval Mangalia se pregatesc de protest. Daca nu se rezolva in urmatoarele 3 zile, criza s-ar putea prelungi inca cel putin o luna

Oamenii sunt suparati din cauza ca inca nu stiu ce le va aduce viitorul, in ciuda faptului ca au trecut deja trei luni de la momentul in care Ministerul Economiei anunta ca, in parteneriat cu Damen, va prelua santierul naval si il va readuce pe linia de plutire.Data protestului nu e intamplatoare: urmeaza trei zile in care statul roman are posibilitatea sa solutioneze definitiv criza prin care trece santierul.Satui sa tot astepte ca Ministerul Economiei si Damen sa cada de acord asupra modului in care vor administra Santierul Naval Mangalia, multi dintre salariati au decis sa iasa la protest pentru a atrage atentia asupra faptului ca unitatea de productie este inca in stare critica."Pana acum si-au anuntat intentia de a participa la acest protest circa 600 de salariati. Noi speram ca vor mai veni, insa, si oameni din Mangalia, din cauza ca de viitorul santierului depinde si viitorul orasului.Nu facem greva, pentru ca legea nu ne-o permite. Am semnat contractul colectiv de munca anul trecut, inainte sa stim ca Damen nu va mai prelua productia in luna decembrie, asa cum era programat.Asa ca facem acest protest, in afara orelor de lucru si in afara santierului, intre orele 17:30 si 19:00, in Piata Republicii din Mangalia", a declarat pentru Ziare.com liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja.Acesta ne-a mai spus ca, in ciuda faptului ca salariatii santierului naval au dat dovada de nesfarsita rabdare, viata nu li s-a schimbat in bine, iar problemele unitatii de productie de la Mangalia sunt la fel de mari ca si pana acum."Dupa protestul din 22 martie de la Bucuresti, cand Ministerul Economiei ne-a promis ca se vor rezolva problemele, am tot asteptat. Dar din pacate rabdarea noastra n-a folosit la nimic. Lucrurile n-au evoluat in bine. Numarul salariatilor a scazut, intre timp, cu mai bine de 100 si continua sa scada.Au ramas mai putin de 1.600 si continua sa plece de la muncitori, la personal TESA si manageri. Nici n-ar putea fi altfel, in conditiile in care viitorul este inca incert. Ne taraim. Mai aducem nave la reparat pentru a le asigura oamenilor de lucru de la o luna la alta. Dar nici asa n-au toti incarcare.In plus, salariile angajatilor de la Santierul Naval Mangalia sunt