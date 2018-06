Sute de salariati de la Santierul Naval Mangalia protesteaza: Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim! (Video)

Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca inca nu stiu ce le rezerva viitorul, in ciuda faptului ca au trecut deja trei luni de la momentul in care Ministerul Economiei anunta ca, in parteneriat cu Damen, va readuce santierul pe linia de plutire. Data protestului nu e intamplatoare: urmeaza doua zile in care statul roman are posibilitatea sa solutioneze definitiv criza prin care trece unitatea de productie navala.Oamenii manifesta pasnic in Piata Republicii din Mangalia si scandaaza "Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim!". Protestul este abia la inceput. Potrivit Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja, pana la inceperea manifestarii, peste 600 de salariati isi manifestasera intentia de a veni in piata pe durata protestului de o ora si jumatate.De la Minister promisiuni, nu si fapteLaurentiu Gobeaja a declarat inca de pe 19 iunie pentru Ziare.com ca oamenii sunt dezamagiti, ingrijorati si nemultumiti de modul in care statul roman a manageriat criza de la Santierul Naval Damen Mangalia."Dupa protestul din 22 martie de la Bucuresti, cand Ministerul Economiei ne-a promis ca se vor rezolva problemele, am tot asteptat. Dar din pacate rabdarea noastra n-a folosit la nimic. Lucrurile n-au evoluat in bine. Numarul salariatilor a scazut, intre timp, cu mai bine de 100 si continua sa scada.Au ramas mai putin de 1.600 si continua sa plece de la muncitori, la personal TESA si manageri. Nici n-ar putea fi altfel, in conditiile in care viitorul este inca incert. Ne taraim. Mai aducem nave la reparat pentru a le asigura oamenilor de lucru de la o luna la alta. Dar nici asa n-au toti incarcare.Navalistii s-au adunat cu sutele in piata. Foto: captura video Roberto CojanIn plus, salariile angajatilor de la Santierul Naval Mangalia sunt mai mici decat ale navalistilor de la celelalte santiere, cu sume cuprinse intre 1.000 si 2.000 de lei. Haideti sa ne gandim ca, lunile trecute, angajatii nostri au mers si au lucrat la acele santiere, dar au primit salariul pe care il au aici, nu cel al colegilor lor navalisti de acolo. Nu e o situatie placuta.In aceste conditii, actuala conducere ridica din umeri si spune ca abia mai face bani cat sa plateasca salariile in cuantumul actual. Damen, in schimb, ne spune ca inca n-a devenit actionar in firma, asa ca nu poate decat sa discute de principiu, despre ce ar p ...citeste mai departe despre " Sute de salariati de la Santierul Naval Mangalia protesteaza: Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim! (Video) " pe Ziare.com