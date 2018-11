Tariceanu il cheama la raport pe Teodorovici: Sa prezinte executia bugetara: Nu avem niciun fel de imagine

"Vom discuta cu colegii din PSD ca ministrul de Finante sa ne faca o informare la zi cu privire la executia bugetara pana la finele lunii octombrie si cu obiectivele care trebuie atinse pana la sfarsitul anului, prin urmare care mai este nevoia de finantare, daca mai este nevoie de finantare si ce solutii se intrevad in acest sens, precum si cu proiectia bugetului anului 2019.Cred ca in aceasta saptamana vom reusi sa facem aceasta discutie, in asa fel incat la nivelul Guvernului sa se poata avansa pe acest subiect cat mai mult", a declarat Calin Popescu Tariceanu.El a precizat ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va fi chemat la o sedinta a conducerii coalitiei de guvernare, nu la o intalnire cu parlamentarii ALDE."O sedinta in care sa avem posibilitatea sa ne formam o imagine completa asupra executiei bugetare pe anul acesta. Nu am niciun fel de imagine pana nu facem discutia. Acesta e sensul discutiei - sa ne faca o prezentare. Inteleg ca la nivelul guvernului se discuta despre nevoia unei a doua rectificari bugetare si vrem sa aflam mai multe detalii", a adaugat liderul ALDE.Atentionat de jurnalisti ca subiectul rectificarii bugetare a fost discutat de social-democrati, Tariceanu a spus: "Eu nu stau sa iau informatii decat de la sursa. La nivelul coalitiai, asa e normal sa se intample si asa cred ca se va intampla, ministrul de Finante sa ne faca o prezentare".Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din Produsul Intern Brut ( PIB ), conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor Publice (MFP).In schimb, executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. Astfel, nominal, in acest an deficitul bugetar a crescut de aproape 2,5 ori, iar ca pondere de aproape 2,2 ori.Citeste si:O delegatie FMI vine in Romania luna viitoare. Fondul estimeaza un deficit de 3,6%Florin Citu: Executia bugetara pe septembrie arata ca Romania intra in criza mai devreme decat ne asteptam ...citeste mai departe despre " Tariceanu il cheama la raport pe Teodorovici: Sa prezinte executia bugetara: Nu avem niciun fel de imagine " pe Ziare.com