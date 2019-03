Tariceanu spune ca daca discutiile pe OUG 114 nu se incheie pana la 31 martie, se va proroga termenul de aplicare

"Eu cred ca este normal ca in aceasta faza in care suntem, si aici ma refer la un lucru foarte clar, Ordonanta inca nu si-a produs efectele, sa discutam cu cei din mediul economic pentru a vedea care sunt ingrijorarile pe care le au si sa incercam sa le remediem. (...) Am discutat si cu domnul Dragnea, suntem amandoi de acord ca trebuie facute anumite ajustari in asa fel incat Ordonanta sa isi atinga obiectivele. (...)Ne-am dori sa terminam cat mai repede discutiile pe Ordonanta 114. Probabil, daca nu incheiem pana la sfarsitul lunii, avem o solutie de rezerva de a proroga termenul de aplicare pana terminam discutiile si definitivam textul OUG", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, marti, la Parlament.Presedintele Senatului spune ca discutiile cu actorii implicati au avansat, dar ca "mai sunt mici corectii de adus"."Am avut cateva discutii inclusiv cu reprezentanti ai Bancii Nationale si am avansat foarte bine pe Ordonanta 114. Exista deja un acord asa de principiu pe anumite modificari care vor trebui facute si, sigur, ne dorim cat de repede, adica pana la sfarsitul lunii acesteia, avand in vedere ca OUG intra in vigoare la 31 martie.Insa, trebuie sa discutam toate componentele, adica si mediul bancar, unde deja avem conturate modificarile care urmeaza sa fie facute, si zona de energie si zona de telecomunicatii si pilonul 2 de pensii, fondurile de asigurari de pensii. Mai sunt mici corectii care trebuie aduse, de exemplu, cum e cea referitoare la incadrarea zilierilor, care nu a atras atentia publicului, dar trebuie sa profitam de aceasta ocazie sa aducem anumite corectii si acolo", a spus Tariceanu,Liderul ALDE sustine ca, desi vor exista modificari in textul OUG 114, principiile raman neschimbate."Principiile OUG 114 raman valabile. Unul din ele, plafonarea pretului la gaze. In ceea ce priveste zona bancara, de a pune presiune pe dobanzi in mod consistent pentru a se micsora ecartul intre dobanzile care sunt date de banci pentru depozite si dobanzile care sunt percepute pentru credite, acesta este a e unul din principalele obiective, precum si cresterea nivelului de intermediere financiara in zona bancara (...).In zon ...citeste mai departe despre " Tariceanu spune ca daca discutiile pe OUG 114 nu se incheie pana la 31 martie, se va proroga termenul de aplicare " pe Ziare.com