TAROM a uitat sa anunte ca si-a cumparat 5 avioane noi, in valoare de aproape 600 de milioane de euro

Compania romaneasca nu a anuntat in niciun fel cumpararea aeronavelor. A facut-o, in schimb, Boeing, care l-a citat si pe directorul TAROM, Wolff Werner-Wilhelm, intr-un comunicat."Aceasta perioada e incitanta pentru TAROM, in care ne imbunatatim flota si construim noi parteneriate de pe urma carora vor beneficia partenerii nostri. Modelul 737 Max le va oferi partenerilor nostri performanta, fiabilitate si eficienta, permitandu-ne sa operam mai bine pe rutele curente si sa deschidem noi piete. Aceasta noua achizitie reprezinta o adevarata declaratie de schimbare pentru TAROM", a declarat Wolff Werner-Wilhelm, citat de Boeing.Pe langa cele 7 aeronave - cele 5 de tip 737 Max si cele 2 de tip 737-800 NG introduse in flota luna trecuta - TAROM va cumpara de la Boeing si servicii de intruire, care sa permita specialistilor romani sa opereze si sa repare mai usor si mai bine avioanele.Inca din luna mai, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca achizitia acestor avioane ar urma sa deschida un nou drum pentru TAROM, care ar urma sa isi reia cursele transatlantice si chiar sa revina, in acest an, pe profit.