TAROM lanseaza curse directe spre Baku si Erevan. Mai cumpara si niste avione uzate

Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat intr-un interviu ca TAROM va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku si Erevan, pana la toamna, cel mai probabil."Cele patru rute sunt inca in discutii cu partenerii nostri, sunt prevazute in programul de vara, cel mai probabil din august. Vom deschide in acest an noi rute de zbor, interne si externe. Din aceasta vara, TAROM are zboruri directe spre Stuttgart, din Sibiu sau Timisoara si la Paris, din Cluj si Timisoara.De asemenea, am deschis rutele Cluj-Iasi, Iasi-Timisoara. Iar pentru acest sezon estival, Constanta este conectata la Satu Mare, prin cursele TAROM", a declarat Werner Wolff.Acesta ia totodata in calcul si o cursa direct spre Asia, despre care spune ca e rentabila."Am o strategie de a ne dezvolta. Si nu am venit aici sa stau", a spus el.TAROM ia in calcul si o colaborare cu Air Canada, care a lansat in iunie o cursa directa intre Bucuresti si Canada."Va fi o colaborare pe partea de code-share. (TAROM va avea acces la cursele Bucuresti-Toronto si Bucuresti-Montreal, curse operate de Air Canada - n.red.) ", a precizat Wolff.TAROM mai cumpara avioane uzateIn plus, el afirma ca va respecta strategia de marire a flotei. TAROM opereaza in prezent pe zborurile externe si interne cu o flota compusa din 25 de aeronave."Ne dorim avioane cu maximum sase ani vechime, care sunt, practic, ca noi, pentru ca pot zbura 40 de ani. Nici nu am cum sa aduc acum un avion cu zero mile zburate, el nu exista, pentru ca toata productia este prevanduta pana in 2023", a punctat Werner Wolff.Cei mai mari producatori de aeronave comerciale din lume sunt Boeing, Airbus, Embraer si Bombardier.La nivelul anului trecut, gradul de ocupare a aeronavelor TAROM a fost de 68%.In plus, compania va negocia cu mai multi producatori pentru alte 9 pana la 13 aeronave si vrea sa inlocuiasca cele noua ATR-uri din dotare."Suntem in discutii, nu am desemnat un anume producator. Trebuie sa desemnam prin licitatie castigatorul. Dar inainte de a demara licitatia trebuie sa vedem cam ce exista in piata.Noi trebuie sa inlocuim cele noua ATR-uri, dar si cele patru aeronave Boeing 737-300, acestea au o anumita maturitate, mai pot fi folosite vreo 15 ani. Eu cred ca trebuie sa facem urmatorul pas", a punctat Werner Wolff.TAROM va deschide o academie de pilotaj