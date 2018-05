TAROM va primi doua aeronave moderne. Dancila: Dorim ca si TAROM sa prinda aripi

Dancila a precizat ca isi doreste ca, in An Centenar, "TAROM-ul sa prinda aripi"."Ma bucur sa anunt aceasta veste buna pentru TAROM: vom incepe vara cu doua aeronave moderne noi, care vor intra in flota", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern."In An Centenar, dorim ca si TAROM-ul sa prinda aripi, astfel incat compania sa devina performanta asa cum era odata si sa fie considerata una dintre cele mai performante companii la nivel european si nu numai", a mai spus Dancila.In aceeasi sedinta, premierul a anuntat ca pleaca la Vatican unde se va intalni cu papa Francisc. Totodata, ea l-a atacat pe presedintele Iohannis, laudandu-se cu cea mai mare crestere a puterii de cumparare dupa 1990.Precizarile TAROMTAROM a anuntat, la randul sau, ca doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) vor intra in exploatarea companiei incepand cu luna iunie.Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului vor purta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la unirea romanilor: "Mihai Viteazul" si "Alexandru Ioan Cuza"."Plata pentru cele doua aeronave tip Boieng 737-800 va incepe peste 24 de luni, timp in care compania TAROM va putea utiliza la capacitate maxima potentialul de transport de pasageri pe rutele existente si alte rute noi", a informat compania de stat.Aeronavele au fost achizitionate in leasing operational de la compania Boeing, pentru o perioada de sapte ani, in baza evaluarii ofertelor primite din piata cu respectarea regulamentului privind incheierea contractelor de achizitie/mixte de aeronave, aprobat prin decizia directorului general TAROM.Aeronavele noi pot transporta pana la 160 de pasageri pe o distanta maxima de 2.300 de mile nautice (4.259,6 km)."Prin reinnoirea flotei, compania TAROM transmite un semnal vizibil, credibil si puternic in piata de profil. Ne bucuram foarte mult ca in Anul Centenarului compania Tarom isi recapata aripile. Este o promisiune indeplinita, atat pentru pasagerii nostri cat si pentru angajatii TAROM. Cu totii avem nevoie sa credem, din nou, ca TAROM se poate reinventa si poate recastiga un loc onorabil pe piata de profil", a declarat directorul general TAROM, Werner-Wilhelm Wolff. ...citeste mai departe despre " TAROM va primi doua aeronave moderne. Dancila: Dorim ca si TAROM sa prinda aripi " pe Ziare.com