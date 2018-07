Administratia presedintelui american Donald Trump ia in considerare introducerea unor tarife de pana la 25% pentru importurile de automobile si componente din UE.Aceasta taxa vamala ar majora costurile vehiculelor, ar afecta vanzarile de automobile si ar pune in pericol locurile de munca din industria de profil.Schweitzer a afirmat la postul german de televiziune ZDF ca ia foarte in serios avertismentele exprimate de Trump si a adaugat ca astfel de tarife ar fi contrare legislatiei internationale.Seful DIHK a spus ca astfel de tarife nu ar provoca pierderea de locuri de munca numai in Germania si Europa, ci ar afecta si locurile de munca si investitiile din Statele Unite, transmite Reuters.Uniunea Europeana analizeaza introducerea de tarife pentru carbunele si produsele farmaceutice si chimice din Statele Unite, daca presedintele Donald Trump va restrictiona importurile de automobile din UE.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va pleca saptamana viitoare in Statele Unite, iar pe 25 iulie se va intalni cu presedintele Trump.In functie de rezultatul discutiilor, statele membre UE vor decide strategia lor comerciala, a relatat in aceasta saptamana revista germana Wirtschaftswoche.Citeste si:Presedintele american impune tarife vamale de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolariAsa incep razboaiele comerciale: De ce sunt foarte periculoase taxele vamale impuse de TrumpUniunea Europeana a introdus taxe pentru importurile din SUAChina acuza: Administratia Trump "deschide focul asupra intregii lumi" prin taxele vamaleCanada reactioneaza dur la taxele impuse de Trump: Un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor americani ...citeste mai departe despre " Taxele vamale dorite de Trump pentru importurile auto ar taia 6 miliarde de euro din PIB-ul Germaniei " pe Ziare.com