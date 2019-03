Telekom anunta ca majoreaza tarifele. De cand se aplica scumpirea

"Toate eforturile Telekom Romania de consolidare a angajamentului companiei fata de piata locala se traduc prin investitii continue in retele si in dezvoltarea unor oferte comerciale inovatoare si relevante pentru clienti.Insa, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii, Telekom Romania este nevoita sa majoreze preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019", se arata intr-un comunicat transmis miercuri Ziare.com.Astfel, pretul pentru fiecare serviciu fix (voce fixa, internet, TV) si pentru fiecare abonament mobil, pentru clientii rezidentiali, va fi majorat cu 0,42 euro, TVA inclus, (0,35 euro, fara TVA), adica aproximativ 2 lei. Aceasta majorare nu se aplica optiunilor de televiziune, ratelor la telefoane sau chiriilor de echipamente fixe.Clientii business vor primi o notificare scrisa in care sunt anuntati, de asemenea, de schimbari aferente contractelor.Amintim ca si RCS&RDS a majorat, de la 1 martie, pretul pentru anumite servicii. Compania a anuntat, in luna ianuarie, ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta."Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera. In ultimii ani, am intampinat nevoile abonatilor nostri prin imbogatirea ofertei de servicii de comunicatii electronice fixe si mobile.Pentru a raspunde nevoii continue de dezvoltare si de crestere a calitatii serviciilor pe care vi le furnizam, precum si pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suportam, suntem nevoiti sa ajustam tarifele. Astfel, de la 1 martie 2019, preturile anumitor servicii furnizate de Digi | RCS & RDS se vor modifica. Chiar si dupa aceste modificari, preturile serviciilor Digi vor continua sa fie foarte atractive", se arata in comunicatul Digi.Deciziile celor doua companii de a majora tarifele vin dupa ce Ordonanta Teodorovici, adoptata de Guvern in 21 decembrie, a introdus o taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din industria telecom.Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR) si Asociatia pentru Comunicatii Electroni ...citeste mai departe despre " Telekom anunta ca majoreaza tarifele. De cand se aplica scumpirea " pe Ziare.com