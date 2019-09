Teodorovici a depus la Parlament 10 proiecte de lege: Impozitarea pensiilor, modificarea programului Prima Casa sau fiscalizarea bacsisului

Printre acestea se numara impozitarea pensiilor peste 7.000 lei, modificarea programului Prima Casa, fiscalizarea bacsisului si alte modificari aduse Codului Fiscal.Initial, acestea au fost pregatite ca ordonante de urgenta, pe care ministrul ar fi vrut sa le introduca in sedinta de guvern de saptamana trecuta, relateaza Profit.ro.Acest lucru nu s-a intamplat insa, pentru ca premierul Viorica Dancila a refuzat, motivand ca proiectele nu aveau avizele necesare.ProiecteleUnul dintre proiectele de lege depuse de Teodorovici vizeaza impozitarea pensiilor.Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduala, intre 10% si 50%, la cuantumuri diferite.Astfel, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, cele intre 2.000 si 7.000 de lei vor avea un impozit de 10%, intre 7.000 de lei si 10.000 de lei impozitul va fi 30%, iar pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei impozitul va fi de 50%.Masura ar urma sa se aplice cu termen limita 31 decembrie 2025, conform sursei citate.Iata mai multe despre acest subiect:Teodorovici nu renunta la impozitarea pensiilor speciale, dar mai asteapta nitel sa vada daca face lege sau OUGCate pensii de serviciu se platesc in Romania. Media la magistrati este de 18.315 lei pe lunaCSM sustine ca impozitarea pensiilor magistratilor incalca independenta acestoraMiscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor: Pensia de serviciu nu ar trebui sa depaseasca salariul unui magistrat activUn alt proiect depus este cel prin care programul "Prima casa" va fi transformat intr-un program social denumit "O familie, o casa".Ministerul vrea sa inchida programul "Prima Casa", lansat in urma cu 10 ani, si sa aduca in locul sau "O familie, o casa", program pe care il considera "mai bine orientat spre caracterul social".Mai exact, vor putea achizitiona o locuinta doar persoanele ale caror venituri lunare nete nu depasesc, individual, 4.500 de lei. Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, limita veniturilor este de 7.000 de lei.Locuintele ce vor putea fi cumparate vor trebui sa aiba un pret de maximum 70.000 de euro, iar valoarea finantarii garantate este de cel mult 66.500 de euro. Totodata, avansul minim va trebui sa fie de cel putin 5% din pretul de achizitie sau cel de construire a locuintei.Iata detalii - "Prima Casa" vs "O familie, o casa" - sa iau credit acum sau sa ast ...citeste mai departe despre " Teodorovici a depus la Parlament 10 proiecte de lege: Impozitarea pensiilor, modificarea programului Prima Casa sau fiscalizarea bacsisului " pe Ziare.com