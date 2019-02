Teodorovici a scos OUG 114 de pe ordinea de zi a Comisiei de buget a Senatului. Citu: Va bateti joc!

Acesta a argumentat ca au fost depuse foarte multe amendamente, care urmeaza sa fie discutate de catre Guvern si fiecare sector in parte"Multumim pentru amendamentele depuse la acest act normativ, sunt foarte multe, ele se afla in analiza Ministerului de Finante si la celelalte ministere implicate in acest act normativ, cum ar fi Comunicatii, Energie. Propunerea noastra este urmatoarea: avand in vedere ca sunt foarte multe amendamente si pentru a face o analiza aprofundata, propunerea noastra este sa scoatem de pe ordinea de zi acest punct, OUG 114.Asa vom avea timp, la nivel de Guvern, cum spunea si doamna premier ieri, vor fi discutii pe fiecare sector in parte, bancar, energie, comunicatii, se vor discuta si aceste amendamente pentru ca Guvernul sa vina cu o propunere. Daca va fi cazul, daca vor fi amendamente care sa duca la cresterea calitatii vietii pentru romani si companiile din Romania vom fi deschisi la modificarea acestei OUG", a spus Eugen Teodorovici.In replica, senatorul PNL Florin Citu, a atras atentia ca saptamana viitoare OUG 114 va trece tacit de Senat, fara sa mai fie discutata. Totodata, el s-a aratat nemultumit de faptul ca nici pana acum Guvernul nu a prezentat un studiu de impact cu privire la efectele ordonantei."Saptamana viitoare se adopta tacit aceasta OUG. Asta inseamna ca la Senat nu mai discutam aceasta OUG. Tot primim amendamente, dar nu am primit, ceea ce era esential, nu am primit inca studiul de impact facut de Guvern.Vreau sa va atrag atentia ca atributiile Comosiei Nationale de Strategie si Prognoza, aprobate anul trecut, pentru care a primit buget mai mare si angajati mai mult, prevad ca efectueaza evaluari de impact economic si social pentru proiecte de acte normative supuse spre aprobare Guvernului. Acest lucru nu a fost facut si o sa treceti prin Senat adoptata tacit, fara studiu de impact", a subliniat Florin Citu.Senatorul PNL a fost intrerupt de catre presedintele Comisiei pentru buget din Senat, social democratul Viorel Arcas, care i-a spus "Multumim, trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi"."Pentru ce imi multumiti? Va bateti joc de Senat. Care e scopul? Sa le spuneti celor de la CNP ca vor pleca acasa in prima zi de guvernare ...citeste mai departe despre " Teodorovici a scos OUG 114 de pe ordinea de zi a Comisiei de buget a Senatului. Citu: Va bateti joc! " pe Ziare.com