Teodorovici a spus ca BNR face presiuni agresive asupra bancilor. Isarescu: O aiureala!

"Nu am auzit sau am auzit, ca sa spun asa, prin piata (despre invitatia ministrului de Finante - n.red) . Aceste discutii nu se fac la o sueta, la televizor. Noi nu am primit deocamdata niciun fel de document, nu am ce sa comentez", a spus marti Mugur Isarescu.El a subliniat ca, in cazul in care va primi o invitatie oficiala, discutiile vor avea loc in cadrul Comitetului National de Stabilitate Macroeconomica, nu "la o sueta"."Se numeste Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica. Acolo o sa discutam, nu pe grafice colorate, nu facem sueta la televizor. Sunt lucruri serioase, e vorba de miliarde de euro impact. Mergem la Comitetul de Stabilitate Macroeconomica, acolo mergem, acolo discutam, discutam la o sueta la o cafea?", a subliniat guvernatorul.In ceea ce priveste acuzatiile ministrului Finantelor, care a spus ca exista presiuni agresive din partea BNR catre banci, pentru a nu se scadea ROBOR-ul, Mugur Isarescu le-a catalogat drept "aiureli"."Intrebati-l pe dansul ce a vrut sa spuna, nu stiu ce a vrut sa spuna. Ce presiune, asta e instrumentul nostru, ce presiuni sa facem? Ne jucam cu asta? E principalul instrument de politica monetara. Asta e o aiureala, ca am facut noi presiuni.Se tot vorbeste despre un cartel al bancilor pe ROBOR. Pai ati mai auzit de vreun cartel format si de cumparator si de vanzator?", a subliniat guvernatorul BNR.Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va chema pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile."Am sa ii fac o invitatie domnului guvernator sa vina la Ministerul de Finante. Dansul nu a mai fost de ani de zile la Ministerul de Finante. Am tot fost eu, anul trecut, si in cadrul unor discutii oficiale, dar si in cadrul unor discutii bilaterale.Acum am sa-l invit eu la Finante, alaturi de presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (Sergiu Oprescu - n.red.) si impreuna vor trebui sa-mi raspunda unor intrebari, tocmai pentru a evita situatiile care se intampla astazi in zona sistemului bancar. Sa le ascult si doleante, dar sa le pun si eu intrebari la care vreau sa am si cateva raspunsuri.Vorbim de provizioane bancare. Probabil ca este (o premiera - n. red.) . Este ...citeste mai departe despre " Teodorovici a spus ca BNR face presiuni agresive asupra bancilor. Isarescu: O aiureala! " pe Ziare.com