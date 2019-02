Teodorovici anunta ca bugetul e gata, dar tot ii primeste pe primari la discutii. Firea: Ne-a invitat la un ceai? Dragnea nu e regele Romaniei

"O sa aveti maine un buget in Guvern discutat, aprobat apoi trimis in Parlament. Avem crestere foarte importanta pe investitii, bani sunt, deficitul este cum l-am anuntat", a spus Teodorovici.Intrebata ce parere are despre aceasta declaratie, Gabriela Firea a sustinut ca refuza sa creada ca ea si primarii au fost chemati la discutii doar de forma."Nu pot sa cred ca a facut aceasta afirmatie, dar va cred pe cuvant. Altfel ce rost ar fi avut sa ne invite doar sa bem un ceai impreuna? Nu cred ca a facut aceasta declaratie. Dupa 4 ore de discutie cu foile pe masa nu am fost contrazisa nicio secunda, ni s-a spus ca se recunoaste ca se taie bani multi din bugetul Capitalei si ca ar fi spre binele bucurestenilor pentru ca acesti bani merg la primariile de sector. Le-am explicat un lucru pe care il cunosc si ei, dar a fost o decizie a dl Dragnea de a ma pedepsi, pentru ca Primaria Capitalei achita toate facturile pentru bucuresteni.Vor fi afectate iluminatul, apa si canalizarea. Cred ca e o gluma proasta ca ne-a chemat sa simulam un dialog. Cred ca e o incalcare a Constitutiei. Legea bugetului de stat trebuie sa fie alcatuita de guvern si adoptata in Parlament", a spus Firea.De-a lungul discutiei cu jurnalistii, Firea a repetat ca nu poate sa creada ceea ce a declarat Teodorovici."E pacat ca a facut aceasta declaratie nu imi vine sa cred ca ne-a chemat sa simulam dialogul si sa bem un ceai. Dragnea nu e regele Romaniei si patronul bugetului tarii", a continuat ea.Edilul a sustinut in continuare ca ceea ce se intampla este o razbunare a lui Dragnea."De ce acceptam cu totii ca un lider care vrea sa se razbune decide soarta bucurestenilor? Partidele intra in competitie, castiga sau nu, cei care vin la guvernare fac bugetul de stat.E o ilegalitate ca un lider de partid cu pixul in mana sa faca ce trebuie sa isi asume responsabiliul legal. Bugetul Bucurestiului nu se imparte pe ochi frumosi, simpatii, trebuie sa corespunda si sa aiba un echilibru", a continuat ea.Firea a adaugat ca primarii nu cersesc bani de la Guvern si ca doar vor ceea ce li se cuvine."Aceste dezbateri duse la infinit sunt absurde. Sunt ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta ca bugetul e gata, dar tot ii primeste pe primari la discutii. Firea: Ne-a invitat la un ceai? Dragnea nu e regele Romaniei " pe Ziare.com