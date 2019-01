Teodorovici anunta ca mult asteptatul buget va fi publicat azi: Educatia si Sanatatea vor primi mai multi bani. Cumparam avion pentru demnitari?

El nu a vrut sa dea detalii despre cum va arata, precizand doar ca deficitul "va fi undeva la 2,55%", iar Educatia si Sanatatea vor primi mai multi bani."Despre buget vom discuta in momentul in care il punem pe site pentru consultare publica. Dupa discutia cu cei din structurile asociative la nivel local (intalnirea de la ora 15:00 cu primarii de minicipii), o sa punem pe site si bugetul.Sanatatea si Educatia vor fi nu neaparat favorite, dar sunt sectoarele catre care decizia noastra politica a fost sa alocam o foarte mare parte din resursele financiare ale bugetului", a declarat Eugen Teodorovici.Totodata, ministrul a precizat ca pentru Aparare se va respecta nivelul promis de 2%."Categoric va fi 2% pentru Aparare, s-a promis, se respecta acest nivel si desigur partea de investitii in zona publica, sprijin pentru economie, diferite scheme de ajutor de stat foarte interesante si atractive", a completat Teodorovici.Intrebat de ce a intarziat adoptarea bugetului, ministrul a subliniat ca au existat multe discutii cu toti cei implicati, iar Parlamentul s-a aflat in vacanta."Intarzierea bugetului nu ne afecteaza, pentru ca exista un cadru legislativ pentru functionare, pe baza bugetului din anul anterior, chiar daca nu s-a adoptat bugetul. De ce am intarziat? Pentru ca discutiile au fost destul de largi cu toti actorii, Parlamentul a fost in vacanta", a mai spus Teodorovici.In ceea ce priveste bugetul Administratiei Prezidentiale, ministrul de Finante a declarat ca fost convenit in discutiile avute cu structurile implicate.Teodorovici vrea sa cumpere avion pentru demnitariEugen Teodorovici a vorbit si despre achizitionarea de catre statul roman a unei aeronave pentru deplasarea demnitarilor, subliniind ca acest lucru este normal si de bun simt. El nu a precizat insa daca in proiectul de buget sunt trecute sumele necesare achizitionarii aeronavei."Sustin, ca ministru de Finante, achizitionarea unei astfel de aeronave. Este un lucru de bun simt. Sunt ministri de Finante care vin la Bruxelles la intalniri cu aeronave personale si sunt ministri de Finante. Nu spun ca ar trebui sa aiba ministrul de Finante, dar mi se pare normal si de bun simt, tine de imaginea Guvernului", a spus Teodorovici.Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme economice, anuntase d ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta ca mult asteptatul buget va fi publicat azi: Educatia si Sanatatea vor primi mai multi bani. Cumparam avion pentru demnitari? " pe Ziare.com