Teodorovici anunta ca varianta finala a bugetului e gata miercuri. Primarii ameninta cu proteste la Guvern

Dupa mai bine de doua ore de discutii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca s-au facut doua propuneri, dar a refuzat sa le detalieze si a anuntat ca maine va fi prezentata varianta finala.La randul lor, primarii au precizat ca nu este normal sa se lupte cu Guvernul pentru ca o parte din banii realizati de cetatenii din orasele lor sa ramana in comunitati.Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat ca, miercuri, la ora 12:00, daca nu se va primi raspunsul scontat, primarii vor protesta in fata Guvernului.La intalnirea cu primarii de municipii au participat consilierul premierului Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila, invitata la discutii de catre primari, nu a fost prezenta."A fost o discutie foarte utila spunem noi si cred ca si colegii care au participat din partea structurilor asociative. Au fost facute doua propuneri in aceste cateva ore de discutii, pe care o sa le analizam acum la Ministerul de Finante si pentru care am promis ca maine, intr-un termen foarte scurt, sa iesim cu varianta finala pe care speram noi sa o agreeze cea mai mare parte a celor care au fost azi la sedinta", a declarat Eugen Teodorovici, la finalul sedintei.Acesta a refuzat sa detalieze cele doua propuneri. Teodorovici a afirmat ca veniturile primariilr au crescut constant in ultimii ani, fiind vorba despre o crestere de circa cinci miiarde de lei."Cu totii isi doresc mai multi bani pentru institutle pe care le reprezinta. Acest lucru este in discutie, formula aceea care sa multumeasca cat mai multi dintre cei de la nivel local", a mai decarat Teodorovici.La randul lor, primarii au criticat atitudinea Guvernului. Ei au afirmat ca cer o treime din bugetul statului, precizand ca nu este normal sa se lupte cu Guvernul pentru ca o parte din banii realizati de cetatenii din orasele lor sa ramana in comunitati."Regret ca am ajuns in aceasta postura, sa cerem drepturile cetatenilor din localitatile noastre. Cetatenii contribuie la acest impozit pe venit general. Noi ne batem azi ca o parte din banii pe care ii produc comunitatile sa ramana pe plan local. Este regretabil ca cifrele noastre nu bat cu cifrele ministrului de Finante. Cum sa spui ca noua ne-au crescut veniturile in 2018, cand noi stim, si tot