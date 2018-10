"Avem in calcul o noua rectificare bugetara in noiembrie. Asa am spus la inceput. Era undeva in octombrie, dar s-a intarziat prima rectificare, automat undeva in noiembrie, pentru ca oricum pana la final de noiembrie ai voie sa faci a doua rectificare (...) . A fost anuntata inca de la prima rectificare ca planificam in anul 2018 doua rectificari bugetare, una in iulie, dar s-a intarziat pana in septembrie si aveam in octombrie cea mai doua rectificare si, la fel, automat s-a mutat in noiembrie, oricum fiind ultimul termen final de luna sa poti face a doua rectificare", a spus Teodorovici.El a precizat ca dupa cea de a doua rectificare bugetara se va sti daca salariul minim va creste inainte de 1 ianuarie 2019.Nu in ultimul rand, Teodorovici a precizat ca pana la finalul lunii noiembrie trebuie aprobat si proiectul de buget pentru anul 2019."Pana la final de noiembrie vine si bugetul pe 2019, care trebuie si el aprobat de Guvern, dar ca sa am bugetul propus pe masa Guvernului trebuie sa avem in prealabil doua chestiuni foarte importante: Hotararea de Guvern cu salariul minim pe economie, din calcul sa vezi cum faci anul viitor bugetul si formula aceea de calcul pentru autoritatile publice locale, pentru ca noi am promis ca impozitul pe venit trece suta la suta la nivel local si la fel trebuie sa ai baza legala ca sa poti sa o iei in calcul cand faci bugetul pe 2019. Vor fi in noiembrie cel tarziu si aceste acte normative emise de Guvern", a adaugat Teodorovici. ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta o noua rectificare bugetara in noiembrie. Atunci vom afla si daca salariul minim creste inainte de 1 ianuarie 2019 " pe Ziare.com