Teodorovici anunta taxa de solidaritate pentru pensiile speciale mai mari de 10 mii de lei si limitarea gratuitatii pe tren pentru studenti

Teodorovici a dat doar doua exemple de masuri, prima fiind plafonarea pensiilor speciale la 10.000 de lei, iar pentru ceea ce se depaseste sa fie achitata o taxa de solidaritate.Ministrul de Finante nu a precizat cat va fi aceasta taxa de solidaritate, dar a spus ca prin aceasta masura se vor indrepta foarte multe lucruri."A fost o discutie despre modul in care va fi facuta rectificarea. Peste 2 zile va fi o discutie cu toate structurile asociative. Va dau exemplu de doua masuri: e vorba de ceea ce romanii solicita, pensiile speciale, credem ca o varianta normala ar fi sa plafonam la 10 mii de lei, iar pentru ce depaseste sa fie aplicata o taxa de solidaritate. Credem ca asa se indreapta foarte multe lucruri, e o abordare corecta, normala. Proiectul va ajunge in Parlament si Parlamentul va decide", a explicat Teodorovici.In ceea ce priveste cea de a doua masura, aceasta vizeaza gratuitatea pe tren pentru studenti. Aici nu este insa clar cum se va proceda, ministrul afirmand ca ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi o limita de varsta, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura."A doua propunere este legata de gratuitatea pe calea ferata, inspirandu-ne din alte tari ale Europei. Va fi o discutie cu zona studentilor. Va fi vorba ori de limitarea numarului de calatorii in fiecare an, sau poate varsta pana la care sa se aloce aceste bilete, sau putem sa le corelam cu situatia la invatatura, sa nu fie studenti repetenti sau cu restante", a subliniat ministrul de Finante.Eugen Teodorovici a mai afirmat ca au fost discutate si alte masuri iar forma exacta a acestora va fi stabilita pana la 31 iulie, la rectificarea bugetara.Totusi, ministrul de Finante sustine ca aceste masuri nu sunt luate din cauza ca Guvernul a ramas fara bani, ci pentru ca "vor asigura sustenabilitatea in anii viitori"."Sunt masuri care trebuie sa fie luate, nu sunt masuri luate din lipsa de bani. Vor asigura sustenabilitatea in anii viitori", a conchis ministrul Eugen Teodorovici.