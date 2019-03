Teodorovici ar putea amana intrarea in vigoare a masurilor din OUG 114 care privesc Pilonul II de pensii

Potrivit acestuia, astfel va exista mai mult timp pentru discutii de ordin tehnic pe aceasta tema.Teodorovici a precizat ca a avut, joi, discutii pe aceasta tema cu administratorii fondurilor de pensii private si urmeaza ca acestia sa ii trimita o scrisoare, in cursul zilei de azi, pentru a-i prezenta ultimele propuneri."Am avut ieri (joi - n.red.) discutii cu administratorii fondurilor de pensii si a ramas ca trimit azi o scrisoare catre noi ca raspuns la ceea ce am discutat ieri. In cazul in care ceea ce s-a discutat este convenit, atunci clar va fi in ordonanta.Trebuie sa luam o decizie pana la final de martie, pentru ca altfel efectul se produce si atunci sigur va fi o modificare legata de Pilonul II de pensii in aceasta ordonanta, dar in sensul poate de a intinde termenul de aplicabilitate a OUG 114, o prorogare pe termen foarte scurt, pentru a fi mai mult timp pentru discutii de ordin tehnic", a declarat Teodorovici.Tododata, ministrul de Finante a subliniat ca administratorii fondurilor de pensii private s-au aratat dispusi sa investeasca in proiectele statului si astfel sa vina cu un aport mai mic la cresterea capitalului social."Ei au fost interesati de acest aspect si au trimis cateva documente. Ar fi dispusi sa investeasca in orice proiect pe care statul il lanseaza, de la infrastructura de transport, spitaliceasca, orice este de interes si sigur pentru aceste fonduri de investitii. Proiectele statului sunt cu siguranta proiecte sigure, care sa aduca si profit", a precizat Eugen Teodorovici.Dilema administratorilor de pensii private: Mai e rentabil sa-si continue activitatea?La finalul lunii februarie, Valentin Lazea , economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), afirma ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania, din cauza regulilor impuse prin OUG 114/2018."Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia Administratorilor de Pensii Private din Romania (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR - n.red.), marea majoritate a administratorilor de pensii private Pilon II din Romania, daca nu toate cele sapte fonduri, vor sa se retraga Romania, se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditi ...citeste mai departe despre " Teodorovici ar putea amana intrarea in vigoare a masurilor din OUG 114 care privesc Pilonul II de pensii " pe Ziare.com