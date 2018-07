Teodorovici, despre amnistia fiscala: Nu stergem datoriile colegilor. In 2015, nu mi-am sters datoria, am platit-o leu cu leu

Teodorovici a anuntat recent ca amnistia fiscala este o masura care va debloca o parte din economie, in conditiile in care, din datoriile totale de 100 de miliarde lei catre stat, doar 17 miliarde pot fi recuperate. Insa, el a subliniat ca nu vor fi sterse datoriile colegilor de partid."Nu se sterge un coleg de partid, cum se vorbeste, nu am astfel de preocupari. (...) In 2015, cand eu am dat amnistia, eu nu mi-am sters datoria mea personala, am platit-o leu cu leu", a spus Teodorovici, pentru Antena 3."Trebuie sa plateasca"Ministrul a mai spus ca cei care isi fac calcule acum ca nu mai trebuie sa dea bani la stat, fac o greseala."Este un calcul gresit, trebuie sa plateasca ce au de platit, ca sunt firme sau ca sunt persoane juridice. Nu facem astfel de stergeri", a spus Teodorovici.Ministrul a amintit ca, in 2015, a dat o Ordonanta de Urgenta, prin care persoanele fizice si juridice care isi plateau, pana la o anumita data, datoria principala, beneficiau de stergerea penalitatilor si a unei parti din dobanzi.Datoriile "istorice" ale firmelor de statEl a spus ca multe firme de stat au datorii istorice la stat."Statul a creat si probleme in unele situatii. (...) Avem multe firme de stat cu datorii la stat. Datoriile sunt facute de stat la stat, dupa Revolutie incoace. Cu oameni reprezentanti ai statului in consilii de administratie si AGA. Intrebare este cum oamenii aia au avut contract de delegare de la ministri lor si au girat, de foarte multe ori, cresteri de tarife, datorii peste masura, bonusuri acordate la final de an (...) ", a spus Teodorovici.El a subliniat ca unele companii de stat sunt ancorate in datorii istorice, fara a le putea plati, iar o parte din economie este blocata din aceasta cauza. Totodata, Romania poate obtine un acord de la Comisia Europeana (CE) pentru a putea sterge datoriile nerecuperabile.Citeste si: Exces de zel, razbunare sau santaj? Teodorovici isi iarta colegii de partid, dar vrea banii lui Iohannis, la care nu are inca dreptul ...citeste mai departe despre " Teodorovici, despre amnistia fiscala: Nu stergem datoriile colegilor. In 2015, nu mi-am sters datoria, am platit-o leu cu leu " pe Ziare.com