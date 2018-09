Teodorovici, despre demersul lui Iohannis privind CCR: Ordonanta rectificarii isi produce efectele. Viata merge inainte

"Bineinteles, domnul presedinte poate sa sesizeze ce doreste dansul in baza legii. (...) Nu se intampla absolut nimic (daca CCR ii da dreptate presedintelui - n.red.), ordonanta se publica in Monitorul Oficial, produce efecte, viata merge inainte", a spus Eugen Teodorovici, la Romania TV."Fiecare interpreteaza intr-un fel, noi am avut din partea Ministerului Justitiei, foarte bine facuta argumentarea ca nu suntem obligati sa dam un aviz. De ieri am avut o discutie cu ministrul Justitiei sa vedem daca este temei legal, ce spune legea, care sunt pasii de urmat", a mai spus Teodorovici.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ce Executivul a aprobat rectificarea bugetara fara aviz CSAT, ca Guvernul forteaza limitele Constitutiei si a cerut Avocatului Poporului sa sesizeze CCR in privinta OUG de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018."Ignorand cu buna stiinta necesitatea avizului CSAT, Guvernul se situeaza de unul singur in afara cadrului legal in vigoare. Demersul inexplicabil de a continua cu adoptarea rectificarii bugetare in aceste conditii demonstreaza lipsa evidenta a dorintei de dialog a Guvernului in interesul cetatenilor (...)Decizia Prim-ministrului de a refuza dialogul institutional pe o problema urgenta si de importanta deosebita conduce astfel la un blocaj institutional. Un asemenea comportament nu poate ramane nesanctionat.Ca atare, in vederea realizarii rolului constitutional de a veghea la buna functionare a autoritatilor publice, Presedintele Romaniei va uza de toate prerogativele pe care Legea fundamentala i le confera.In acest sens, Presedintele Romaniei solicita public Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru a verifica in ce masura Ordonanta de urgenta de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018 indeplineste exigentele constitutionale de adoptare", se arata intr-un comunicat de presa al presedintelui Klaus Iohannis. ...citeste mai departe despre " Teodorovici, despre demersul lui Iohannis privind CCR: Ordonanta rectificarii isi produce efectele. Viata merge inainte " pe Ziare.com