Teodorovici da replica la initiativa lui Iohannis: O mediere nu se face cu ambele parti in acelasi timp?

"Doamna Dancila stabileste echipa cu care va merge (la intalnirea cu presedintele Iohannis - n.red.). Vom vedea ce decide dansa. Daca este nevoie sa merg, voi merge cu mare drag. Este normal sa merg. Merg la orice intalnire", a sustinut miercuri Eugen Teodorovici.Insa ministrul de Finanate a tinut sa sublinieze, din nou, ca intre Guvern si BNR nu exista niciun conflict si nu este nevoie de o mediere. Mai mult, spune Teodorivici, in cazul in care ar fi fost vorba despre o mediere, Iohannis ar fi trebuit sa cheme ambele parti la discutii in acelasi timp."Nu este vorba despre o mediere, cum a spus presedintele. O mediere nu are loc intre doua parti? Un conflict nu exista, exista doar discutii. Nu poate fi vorba despre o mediere, nu trebuie sa stea cineva intre noi. Daca partile nu-si exprima aceasta nevoie, dorinta de a fi mediate, de ce sa fie cineva care sa vrea cu orice pret sa medieze?", a adaugat ministrul.Teodorovici a mai spus ca este sigur ca reprezentantiii BNR ii vor transmite sefului statului ca nu exista niciun conflict cu Guvernul."Banca Nationala ii va spune domnului presedinte acelasi lucru astazi: ca nu are un conflict cu Guvernul, ca nu politica fiscala e cea care a dus la nivelul inflatiei de astazi si multe altele. Am aceasta convingere. Daca vrea cineva sa ne asumam noi o vina, ca si Guvern, vizavi de cresterea salariala sau a veniturilor, daca doriti sa fie asta o vina, dar e o vina pe care ne-am asumat-o care duce la ceva bun pentru romani", a mai spus Teodorovici.Intrebat daca din echipa cu care Dancila va merge la intalnirea cu Iohannis va face parte si consilierul premierului, Darius Valcov, condamnat, in prima instanta, la opt ani de inchisoare cu executare, ministrul Teodorovici a spus ca nu stie, dar din partea sa nu ar fi niciun fel de problema."Dupa cum v-am spus, echipa o stabileste doamna premier. Eu am lucrat foarte bine cu Darius Valcov cand am fost colegi in Guvern, lucram foarte bine si azi, din partea mea, nu vad niciun fel de problema daca va merge", a transmis Teodorovici.Ministrul de Finante a spus si marti ca nu exista niciun razboi intre institutia pe care o conduce si Banca Nationala a Romaniei:"Nu e niciun razboi intre institutii, intre Ministerul Finantelor si BNR. Noi colaboram ca institutii, dar asta nu ins ...citeste mai departe despre " Teodorovici da replica la initiativa lui Iohannis: O mediere nu se face cu ambele parti in acelasi timp? " pe Ziare.com