Teodorovici vrea sa se schimbe legea privind recuperarea prejudiciilor: A duce oamenii in puscarie nu e o solutie!

"Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi poate o afacere importanta, trimiti in somaj multi angajati, in loc sa recuperezi banii. Trebuie mers pe o asemenea abordare", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, miercuri seara, la B1 TV.Teodorovici crede ca este nevoie de schimbarea legislatiei in acest sens."Trebuie sa avem o situatie clara cu toate structurile care au rol de a recupera prejudiciul si poate si o modificare de legislatie, ca abordarea sa fie aceasta, nu sa urmareasca sa mearga la puscarie, ci sa recuperez banii. (...) Modificari legislative care sa poata produce un asemenea cadru de discutii, la nivel de guvern, de coalitie, nu sunt chestiuni inventate de noi.Nu e o dorinta de a scapa pe cineva, daca nu plateste, atunci face puscarie. Astazi nu exista o astfel de abordare, de discutie, sa vedem la cei care au facut deja, sa avem discutii cu alte guverne si sa o transpunem. E o decizie politica pana la urma", a mai spus ministrul Finantelor.Acesta a dat si exemplul unui roman stabilit in America, care avea o afacere in domeniul constructiilor si care a fost prins cu niste nereguli, ajungand sa negocieze cu statul pentru acoperirea prejudiciului."Statul a constatat ca are de recuperat 3-4 milioane de dolari, a negociat cu statul - nu vreau sa merg la puscarie, astia sunt banii pe care ii am - doua milioane si ceva de dolari, i-a fost interzis sa fie administrator pe nu stiu cati ani, dar omul nu a intrat in puscarie, iar statul a recuperat cat a putut. Uitati-va la marii fotbalisti acuzati de evaziune, s-au dus la puscarie. (...) Daca ii spuneti unuia ca merge la puscarie mai da bani pentru stat? Daca zici asta e suma pe care o aduci si scapi, cu anumite interdictii.... ", a afirmat Teodorovici.La bilantul DNA pe anul 2017, Laura Codruta Kovesi, procuror sef al institutiei, a acuzat miercuri ca unele institutii nu se constituie parti civile in recuperarea prejudiciilor."Frauda cu fonduri europene s-a dublat in ultimii doi ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea sa se schimbe legea privind recuperarea prejudiciilor: A duce oamenii in puscarie nu e o solutie! " pe Ziare.com