Teodorovici, dupa adoptarea rectificarii: Deficitul nu e in pericol. Am vazut mesaje alarmiste, se speculeaza impotriva economiei

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca depasirea tintei asumate de deficit bugetar nu este un pericol si ca sunt asigurate fonduri pentru pensii si salarii."Rectificare bugetara e una pozitiva. PIB -ul a depasit o mie de miliarde, s-a majorat cu 9 miliarde de lei fata de estimarea initiala. Cresterea economica pe primul trimestru din 2019 a fost de 5% fata de trimestrul intai din 2018. Deficitul in mod clar nu e in pericol. Proiectul de rectificare bugetara prevede respectarea tintei asumate de 2,76 a deficitiului bugetar pe intreg anul.Rectificarea bugetara asigura plata in intregime a salariilor si pensiilor si sumele pentru proiectele de investitii aflate in derulare. Speram ca acestea vor incepe pana la sfarsitul anului. Cetatenii nu trebuie sa isi faca niciun fel de grija cu privire la salarii, pensii si asigurarea decontarii facturilor la timp pentru acele proiecte aflate in derulare sau pentru proiecte noi", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul spune ca cei care critica rectificarea bugetara speculeaza impotriva economiei si a leului, incercandu-se astfel o descurajare a investitorilor in Romania."Am vazut mesaje alarmiste, se speculeaza impotriva economiei romanesti si a leului si se incearca o descurajare a investitorilor in Romania. Desi nu mai e incriminata, subminarea economiei nationale este rusinoasa", a precizat Teodorovici.Ministrul de Finante a spus din nou ca nu au fost taiate fonduri de la ministere, ci doar s-au corectat supraestimarile facute in momentul in care a fost elaborat bugetul."Nu e vorba de taieri de fonduri, e vorba de a corecta supraestimarile initiale facute atunci cand s-a elaborat bugetul. Investitiile vor continua fara probleme, se aloca sume importante si comunitatilor locale. Pentru ca vorbim despre o rectificare pozitiva, nu e corect sa vorbim despre taieri de fonduri si despre corectari. (...)Romania a inregistrat a treia cea mai mare crestere economica din UE. Toate ramurile economiei au inregistrat cresteri, constructiile, serviciile, agricultura", a mai declarat ministrul Teodorovici.In ceea ce priveste criticile Consiliului Fiscal, care a afirmat ca are rezerve cu privire la rezultatele pe care Cabinetul Dancila promite ca le va obtine prin rectificarea bugetara, Teodorovici a spus ca in fiecare an Consiliul