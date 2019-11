Teodorovici: Eu sunt Al Capone cum e Citu seful FBI. Il invita la o dezbatere la ASE, fara sa fi vorbit cu rectorul

Teodorovici a sustinut o lunga conferinta de presa in care a sustinut ca Florin Citu e "habarnist" si de aceea vede probleme in loc sa gaseasca solutii si chiar a insinuat ca actualul ministru nu ar lucra in interesul tarii.In plus, i-a invitat in direct pe Citu si Ludovic Orban la o "dezbatere" despre starea economiei ce ar urma sa aiba loc vineri la ora 12:00 la ASE. Teodorovici a recunoscut insa ca nu le-a trimis nici celor doi oficial o invitatie din timp, si nici macar cu rectorul universitatii nu a vorbit."Preiau ideea colegului Sorin Rosca Stanescu (sic!) care mentiona ca adevaratul deficit e cel de democratie. E evident, avand in vedere refuzul lui Iohannis de a lua parte la o dezbatere cu Dancila. Ii invit pe dl. Orban, pe sl. Citu, pentru maine la 12:00 la ASE la o dezbatere publica pe tot ce inseamna economia si finantele tarii. Sunt convins ca dl. rector va fi de acord sa ne gazduiasca pentru aceasta dezbatere", a spus Teodorovici.Citu dezvaluie ca PSD a condus tara ca Al Capone, dupa doua bugete: Luam in calcul formularea unei plangeri penalePrima replica din PSD, dupa ce ministrul de Finante i-a acuzat ca au jefuit tara ca Al CaponeSocial-democratul a sustinut, ca si ceilalti colegi ai sai, ca liberalii ar avea in plan masuri de austeritate si de aceea fac astfel de acuzatii."Se evita luarea de masuri pana pe 24 noiembrie ca sa nu-i fie afectata candidatura lui Iohannis", a lansat Teodorovici teoria sa, sustinand ca a lasat totul in ordine la Finante si l-a amenintat de asemenea pe Citu cu plangeri penale daca nu-si probeaza acuzatiile."M-as fi asteptat ca ceea ce discutam sa fie strans legat de o situatie pe care dl ministru de Finante Citu sa o prezinte dupa 10 zile de mandat. A fost o tentativa de conferinta de presa. Ar trebui sa ma prezint in fata dvs ca Eugen Teodorovici alias Al Capone, dar sunt Al Capone cum dl Vasile Citu e seful FBI.Imi exprim dezamagirea si uimirea ca dl Vasile Citu nu stie sa citeasca un buget. Imi doresc ca pana la primele discutii oficiale sa dea dovada de intelepciune si intelegere ca el reprezinta interesele acestei tari mai presus de orice", a ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Eu sunt Al Capone cum e Citu seful FBI. Il invita la o dezbatere la ASE, fara sa fi vorbit cu rectorul " pe Ziare.com