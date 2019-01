Decizia a fost luata dupa ce ministerul a incercat sa imprumute fara succes de pe piata interna 400 de milioane de lei, luni, insa bancile au oferit doar circa 30% din suma, cu dobanzi mari, asa ca s-a renuntat la idee.Drept urmare, Teodorovici a anuntat ca nu mai imprumuta bani din piata si ca Ministerul Finantelor se poate finanta cel putin sase luni de zile din rezerva Trezoreriei. Nu este prima data cand ministrul spune ca are la dispozitie 40 de miliarde de lei in Trezorerie, desi valoarea exacta a buffer-ului reprezinta secret de stat.Cu toate acestea, ultimele informatii despre acest buffer, de anul trecut, indica faptul ca rezerva de lichiditati se afla deja mult sub nivelul necesar, cu aproximativ o treime, iar anuntul ministrului de Finante ar reprezenta doar o incercare de a obtine dobanzi mai bune de la bancile din tara sau din strainatate, in cazul in care va trebuie sa imprumute bani din piata externa. ...citeste mai departe despre " Teodorovici intra in rezerva de bani din Trezorerie, dupa ce bancile nu s-au mai grabit sa imprumute statul " pe Ziare.com