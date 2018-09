Teodorovici: Le-am spus unor oficiali europeni sa aplice 6 luni legea din Romania si vor vedea daca trebuie modificata

Eugen Teodorovici a relatat, miercuri seara, intr-o emisiune la Digi 24, ca a avut o discutie cu oficiali europeni, la o reuniune de saptamana trecuta a ministrilor de Finante si ca, intrebat fiind despre justitia din Romania, le-a spus acestora ca daca oameni nevinovati sunt condamnati, atunci e nevoie de schimbare legislativa si de reformarea unor institutii."Ca cetatean am doua elemente pe care tot timpul le spun. Atata timp cat un cetatean roman a stat in puscarie in mod nejustificat si in urma unei hotarari a instantei s-a dovedit clar ca a fost nejustificat in puscarie, acel om si-a pierdut familie, poate, cariera si viata personala, nu i-o mai poate da nimeni inapoi, ca e politican sau om simplu, nu conteaza, e un abuz.Atunci inseamna ca am legi care trebuie schimbate, institutii care trebue poate reformate si persoanele care sunt in acele sisteme trebuie sa fie si ele, poate, sa aiba un alt profil. Pentru ca inseamna ca de undeva se intampla lucrurile astea: fie ca legea a fost prost facuta, poate prost interpretata", a afirmat Teodorovici.El a spus ca le-a recomandat unor oficiali europeni sa aplice in tarile lor legislatia din Romania, pentru a vedea daca este nevoie ca aceasta sa fie schimbata."A doua chestiune, am spus: 'aplicati voi in tarile voastre, de acolo de unde criticati Romania, unii dintre voi, nu toti, aplicati legile din Romania sase luni de zile, nu mai mult, si veti vedea pe propria voastra piele ce inseamna sau daca trebuie modificat cea in Romania'", a adaugat ministrul Finantelor.In acest context, Teodorovici a spus ca nu crede ca exista un caz similar cu ce se intampla in Romania in ceea ce priveste sistemul judiciar."Avem oameni politici din toate partidele, oameni simpli, oameni de afaceri, oameni din zona de economie, companii distruse practic pe rafuieli politice, pe alte motive si unde ne duce lupta asta?", a mai afirmat Teodorovici. ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Le-am spus unor oficiali europeni sa aplice 6 luni legea din Romania si vor vedea daca trebuie modificata " pe Ziare.com