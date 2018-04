Teodorovici nu crede ca este necesara medierea intre BNR si Guvern: Nu exista niciun razboi intre institutii

"Nu e niciun razboi intre institutii, intre Ministerul Finantelor si BNR. Noi colaboram ca institutii, dar asta nu inseamna ca nu ne criticam", a afirmat, marti, Eugen Teodorovici.Intrebat de jurnalistii de la Parlament daca este necesara medierea dorita de presedinte, ministrul a raspuns ca nu este nevoie de asa ceva."Nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de discutie. Este o relatie buna intra BNR si Ministerul Finantelor", a mai spus Teodorovici.Declaratiile vin in contextul in care, luni seara, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca vrea sa medieze conflictul dintre guvernul Dancila si Banca Nationala a Romaniei, pentru ca s-a mers prea departe cu declaratiile contodente, desi e clar ca politicile fiscale ale guvernantilor, iar nu BNR, au dus la cresterea dobanzilor."Este posibil ca anumite abordari ale Cotroceniului si BNR sa semene, dintr-un motiv simplu - suntem oameni care intelegem legile economiei si vedem ce se intampla", a declarat Iohannis.Presedintele s-a referit la acuzatiile din ultima vreme la adresa BNR, facute de puterea politica de la Bucuresti."Aceasta abordare de a arunca in curtea BNR inflatia, cresterea dobanzilor este fundamental gresita ", a afirmat Klaus Iohannis, luni seara.Amintim ca, la finalul lunii februarie, in fata unei cresteri a ratei inflatiei, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va cere explicatii guvernatorului BNR, Mugur Isarescu In 29 martie, Mugur Isarescu a participat in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, la discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei, dar tocmai senatorii PSD au boicotat dezbaterea.Cand nu arata cu degetul BNR pentru cresterea ratei inflatiei, Liviu Dragnea ajunge la corporatii. Astfel, seful PSD a declarat recent ca politicile guvernelor PSD-ALDE din ultimul an si jumatate nu ar avea nicio legatura cu cresterea inflatiei, ci ca de vina ar fi companiile cu capital strain care, "cand au vazut ca veniturile romanilor cresc, au majorat preturile". ...citeste mai departe despre " Teodorovici nu crede ca este necesara medierea intre BNR si Guvern: Nu exista niciun razboi intre institutii " pe Ziare.com