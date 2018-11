Teodorovici nu e de acord cu expertii CE: Cresterea economica va fi cea prognozata de Guvern. Istoria ne-a dat dreptate

Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI , insa cresterea economica din acest an va fi cea prognozata de Executiv."In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discutii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeana, Consiliul Fiscal si, repet, este o parere pe care o luam in calcul, e de bun simt si corect sa iei in calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca si Guvern ne mentinem mai departe acelasi punct de vedere ca va fi o crestere economica asa cum am prognozat", a declarat ministrul de Finante."Istoria arata ca noi am avut dreptate de-a lungul timpului, inchiderile de an, executia bugetara de la an la an au aratat ca ceea ce Guvernul a anticipat a fost si corect, ca am vorbit de fonduri europene, ca am vorbit de deficit, inflatie. Apropo de inflatie, mai e o luna de zile cand se va confirma inca o data ca cei care au spus ca ajunge inflatia la 12% sunt niste habarnisti", a adaugat Teodorovici.Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%.Totodata, in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul comunitar. Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%."Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza pe masura ce ritmul de crestere a consumului privat incetineste iar contributia negativa a exporturilor nete la crestere continua sa se inrautateasca. Pe perioada de prognoza PIB -ul este estimat sa creasca mai moderat", se arata in previziunile Comisiei Europene.Si Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit recent, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an, cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017.Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, acum FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara.Amintim ca Guvernul a aprobat recent prima rectif ...citeste mai departe despre " Teodorovici nu e de acord cu expertii CE: Cresterea economica va fi cea prognozata de Guvern. Istoria ne-a dat dreptate " pe Ziare.com