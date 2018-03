"Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum", a declarat duminica seara ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat ce s-ar putea intampla daca ar veni o noua criza economica, potrivit News.ro.El a subliniat ca niciodata acest Guvernul sau PSD nu vor ajunge la decizia de a taia din veniturile romanilor, cum s-a intamplat in 2010."Eu nu am cum sa o fac, mai bine imi tai o mana eu. Cum sa lasi omul fara venituri?", se intreaba Teodorovici. ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Nu taiem veniturile oamenilor, mai bine imi tai o mana. Nu va fi criza in Romania " pe Ziare.com