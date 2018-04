Teodorovici: Nu vine o noua criza, nici in 2009 nu a fost. Nu vor fi taxe noi si nici cresteri de taxe. Avem bani de pensii si salarii

Mai mult, Teodorovici a tinut sa precizeze ca el considera ca nici in anul 2009 nu a fost criza reala, ci una indusa, si a acuzat Guvernul Emil Boc ca s-a grabit sa taie pensiile si salariile."Eu sa stiti ca si in 2009 am spus ca nu a fost criza. Am creat noi criza, ca tara, si ne-am grabit sa taiem pensii si salarii. Dar nu eram in situatia in care sa fim asa afectati la nivel economic incat sa fie luate masurile acelea stupide, de taieri de venituri. Deci eu nu cred ca Romania e intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o astfel de situatie", a subliniat Eugen Teodorovici.Totodata, el a criticat declaratia facuta miercuri de economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), Valentin Lazea , care a spus ca Romania este cea mai expusa tara europeana din punct de vedere al deficitului de cont curent, daca vine o criza internationala."Eu l-am rugat pe domnul Isarescu ca aceste declaratii facute de reprezentantii BNR ori sa fie asumate, ori daca nu, sa precizeze ca nu exprima opinia BNR. Eu nu imi exprim parerea personala pe site-ul Ministerului de Finante. Daca am un punct de vedere, fac in asa fel incat sa nu ajunga pe pagina oficiala, pentru ca oamenii nu stiu ce sa mai creada. Nu stiu daca domnul Lazea a facut aceste declaratii in numele BNR sau in nume personal", declarat Eugen Teodorovici.Citeste si: Urmeaza o noua criza financiara: Economia Romaniei se va lovi de zid puternic si ne va face tandariInflatia a crescut din cauza dependentei de UEIn ceea ce priveste cresterea inflatiei, ministrul de Finante a aruncat o parte din vina pe Uniunea Europeana. Potrivit lui Eugen Teodorovici, Romania este dependenta de UE si tot ceea ce se intampla in spatiul european ne afecteaza si pe noi. El s-a aratat insa increzator ca inflatia va scadea pana la finalul anului."Important e ca noi, ca economie, sa ne consolidam, sa dam drumul la ceea ce inseamna investitii. Si sa nu mai avem acea dependenta de spatiul Uniunii Europene. Orice se intampla in acel spatiu ne afecteaza. Fiind dependenti de acea zona, preturile crescand acolo ne afecteaza si pe noi.Dar pana la finalul anului, inflatia se va duce in jos. Va mai creste probabil foarte putin si apoi scade si ajunge la ceea ce noi am estimat in bugetul pe 2018 - 3,1%", a explicat ministrul de Finante....citeste mai departe despre " Teodorovici: Nu vine o noua criza, nici in 2009 nu a fost. Nu vor fi taxe noi si nici cresteri de taxe. Avem bani de pensii si salarii " pe Ziare.com