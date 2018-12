Teodorovici: PIB-ul Romaniei va depasi anul viitor 1.000 de miliarde de lei. Facem istorie!

Presedintele Klaus Iohannis a decis, marti, sa suspende sedinta CSAT dupa mai mult de trei ore, urmand ca discutiile pe subiectele aflate pe ordinea de zi sa fie reluate in 19 decembrie.La sedinta a fost prezent si ministrul Eugen Teodorovici care, ulterior, a spus ca Guvernul estimeaza un avans economic de 5,5% anul viitor, iar PIB-ul este asteptat sa depaseasca, in premiera, suma de 1.000 de miliarde de lei."Pentru prima data depaseste 1.000 de miliarde de lei, facem istorie in sensul bun (...) . Avem aproximativ 1.022 de miliarde estimat pentru anul viitor. Bugetul trebuie sa fie foarte bine gandit, discutat, dezbatut", a spus Teodorovici, pentru Antena 3.Totodata, Guvernul vrea sa construiasca un buget pe baza unui deficit bugetar mai mic decat in acest an, potrivit lui Teodorovici."Vrem sa mergem pe un deficit mult mai scazut decat a fost in 2018. Este o obligatie pe care o avem si fata de Comisia Europeana (...), dar si pentru a arata ca Guvernul are o responsabilitate pe care unii incearca s-o duca in derizoriu (...) ", a spus ministrul.Teodorovici a mai spus ca bugetele alocate institutiilor anul viitor, inclusiv serviciilor secrete, vor fi "mai mari sau mai mici"."Bugetele vor fi mai mici sau mai mari - nu doar la servicii, in general vorbesc - legat de modul in care fiecare sector in parte isi justifica actiunile pe care le are de derulat in 2019, ca vorbim de cheltuieli de personal, ca vorbim de investitii. Nu vrem sa privam investitiile de finantarile necesare. Anul viitor trebuie sa fie un an al investitiilor", a afirmat ministrul.Ministrul a mai spus ca, pentru Educatie, se prevede o crestere anuala a bugetului cu 15%, an de an, pana la atingerea pragului de 7%.Citeste si:Guvernul nu are bani de pensii in decembrie. Va apela la fondul de rezervaDragnea anunta OUG pentru un Fond de investitii al administratiei locale. De unde vin banii? "Din Romania"Persoanele cu dizabilitati din Brasov risca sa nu-si primeasca indemnizatiile: "De la Guvern ni s-a spus ca nu sunt bani" ...citeste mai departe despre " Teodorovici: PIB-ul Romaniei va depasi anul viitor 1.000 de miliarde de lei. Facem istorie! " pe Ziare.com