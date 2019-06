Teodorovici pregateste restructurarea financiara: Se va sterge pana la jumatate din datorie sau se va plati esalonat

"Restructurare financiara pentru ca nu este o amnistie fiscala, ca sa fie foarte clar, este o restructurare financiara. Modul in care ea se propune o sa vedeti deja astazi pe site prezentata intreaga propunere de modificare a cadrului sau de infiintare, de creare a cadrului legislativ, adica ordonanta de urgenta, de fapt ordonanta in nota de fundamentare, o prezentare succinta, o fundamentare, date, elemente financiare, motive, impactul argumentele pentru care credem ca o astfel de masura ar fi foarte utila mediului economic din Romania", a declarat Eugen Teodorovici, in cadrul unui eveniment organizat de Intact Media Group.Conform proiectului, consultat de Mediafax, pentru diminuarea arieratelor au fost luate in calcul 2 scenarii, care propun instituirea unor masuri de acordare a unor facilitati fiscale in functie de valoarea obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel:1. masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazata pe un plan de restructurare, plata esalonata si supraveghere fiscala pe perioada inlesnirii;2. anularea accesoriilor in cazul datoriilor sub un milion lei sau a celor peste un milion care nu pot beneficia de restructurare (esalonare, reorganizare, insolventa) daca obligatiile bugetare principale se achita pana la 30 noiembrie 2019.Masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei au ca obiectiv "Crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a esalonarii la plata, reglementata deja in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, respectiv un mecanism de restructurare a obligatiilor bugetare la 31 decembrie 2018".Scopul este, totdata, revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii de insolventa a contribuabililor care au acumulat datorii bugetare in decursul timpului si nu au avut posibilitatea sa le achite.Pentru cei care au datorii de peste un milion de lei:Aplicarea masurii pe o perioada limitata de timp (6 luni) astfel incat contribuabilul care se afla in aceasta situatie sa ia o decizie cu privire la situatia sa, in sensul de a-si restructura dato ...citeste mai departe despre " Teodorovici pregateste restructurarea financiara: Se va sterge pana la jumatate din datorie sau se va plati esalonat " pe Ziare.com