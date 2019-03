Teodorovici promite in scrisoarea trimisa S&P ca scoate referinta la ROBOR din taxa pe activele bancare

In documentul facut public de deputatul USR, Claudiu Nasui, se arata ca, de fapt, ministerul promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR."Ratingul Romaniei a scazut din cauza OUG 114. Autoritatile mint cand spun ca ratingul Romaniei a scazut din cauza lipsei bugetului. Iata aici dovada. In fata ne spun ca OUG 114 este actul "cel mai curajos si indraznet", care a aparut in Romania dupa Revolutie. Pe la spate, scriu companiei S&P ca isi dau seama ca au facut o prostie si le promit ca vor repara. Companiile de rating, insa, nu functioneaza pe promisiuni, precum politica, ci pe fapte.Iata aici o scrisoare catre Standard & Poor's prin care Guvernul le promite ca va modifica taxele pe care tot el le-a introdus. Le promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR", afirma Claudiu Nasui.Foto: Facebook /Claudiu NasuiDeputatul USR spune ca, de fapt, ideea care se vehiculeaza este ca statul va exclude de la taxa pe active bancare tocmai titlurile de stat, adica creditele catre el insusi."Ca sa ne dam seama in ce hal sunt oamenii care ne conduc. La finalul lunii decembrie, ministrul Finantelor se plangea ca bancile dau mai multi bani la stat (adica ii pun in titluri de stat) si nu crediteaza suficient economia.Solutia lui? Sa taxeze toate activele bancare. Adica toate creditele. Dar ce sa vezi ca daca taxezi creditarea, o descurajezi.Orice taxa pe un lucru descurajeaza acel lucru. Lectie clasica de economie. Iar acum vor veni cu ideea discriminatoare sa nu mai taxeze toate creditele, ci sa le pasuiasca pe cele catre stat. Adica acelasi ministru care se plangea ca bancile nu crediteaza suficient economia reala va impune o taxa pe toate creditele mai putin cele catre stat. Deci va agrava problema de care tot el se plangea", subliniaza Claudiu Nasui.Potrivit acestuia, problema in fond vine din faptul ca statul nu poate duce cheltuielile pe care le-a crescut peste masuri."De acolo vine deficitul, de acol ...citeste mai departe despre " Teodorovici promite in scrisoarea trimisa S&P ca scoate referinta la ROBOR din taxa pe activele bancare " pe Ziare.com