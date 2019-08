Teodorovici: Rectificarea bugetara va fi pe masa Guvernului luni

"Despre rectificare trebuie sa discutam separat, pentru ca va fi un subiect foarte discutat si tocmai de aceea nu voi intra acum in detalii. In schimb, pot sa va spun si repet de fapt ceea ce am spus de foarte mult timp: MFP nu taie fonduri, pentru ca nu avem acest atribut legal. Poate fi discutia de relocari de fonduri, dar fiecare ministru in parte va veni in fata dvs. Eu o sa prezint chestiunile macro si dupa aceea colegii mei, pe fiecare domeniu in parte, va vor explica vizavi de fondurile pe care le au la dispozitie, stadiul pe executie a acestora si toate elementele pe care doriti sa le aflati pe fiecare sector in parte.31 iulie a fost termenul pe care noi initial l-am propus pentru aceasta rectificare. Stiti foarte bine, sedinta CSAT a fost putin mai intarziata, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amanat si data la care aceasta rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificata este 5 august, adica luni. Luni va fi aprobata - asta este planificarea noastra.Veti vedea astazi pe site, va trebui sa punem pe site astazi - hai sa spun cel tarziu poate maine dimineata la prima ora - si rectificarea bugetara si ordonanta de masuri - pentru ca, stiti foarte bine, vor fi si cateva masuri pe care le-am propus spre discutie, analiza si decizie Guvernului, care se vor aproba la pachet cu rectificarea bugetara", a spus Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Plafonul pentru impozitarea pensiilorIntrebat daca plafonul pentru impozitarea pensiilor mari va fi de 7.000 de lei, asa cum se vehiculeaza "pe surse", ministrul Finantelor nu a vrut sa confirme, spunand ca nu "intra acum in detalii"."Veti vedea si acest mecanism pe care l-am definitivat in proportie de 99,99%, dar nu intru acum in detalii asupra acestui ordin. Principiul de la care s-a plecat - ca iar trebuie spus foarte clar ca nu chestiunea legata de buget sau de bani, ci sunt masuri, spunem noi, de echitate sociala, pentru ca totusi diferenta intre cea mai mica pensie si cea mai mare pensie este foarte mare si cred ca este obligatoriu sa propunem astfel de masuri ca si Guvern", a sustinut el.Seful ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Rectificarea bugetara va fi pe masa Guvernului luni " pe Ziare.com