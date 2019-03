Teodorovici recunoaste acum ca nu are avizul BCE pentru modificarea OUG 114, dar e convins ca va fi favorabil

Teodorivici neaga insa ca a declarat ca are avizul BCE , precizand ca ar fi afirmat doar ca a informat Banca Centrale Europene. Asta desi inregistrarile il contrazic."Pe intregul set de propuneri exista avizul, acceptul Bancii Nationale a Romaniei. A fost derulata consultarea cu toti actorii din piata, Asociatia Romana a Bancilor. A fost informata si Banca Centrala Europeana. Am vazut ca s-a discutat acest lucru in spatiul public. Nu a dat un aviz. Eu am spus ca am informat aceasta banca centrala dar avand in vedere ca nu dorim, ca Guvern, sa taxam bancile, avand in vedere avizul Bacii Nationale Centrale s-a decis in Guvern sa aprobam aceasta Ordonanta de Urgenta. Stim foarte clar ca si avizul de la Banca Centrala Europeana va fi unul favorabil", a declarat Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de Guvern de vineri.Miercuri, ministrul de Finante a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca modificarile aduse OUG 114 au fost discutate cu BNR si cu BCE si ca a primit aviz din partea ambelor institutii."E formula pe care am discutat-o cu Banca Nationala a Romaniei. Este un aviz primit din partea Bancii Nationale pe acest proiect de ordonanta. Este trimis la Banca Centrala Europeana pentru punct de vedere", a spus Teodorovici.Intrebat de moderatorul emisiunii daca a primit un raspuns de la BCE, ministrul a replicat: "Bineinteles. Ieri. Avem un raspuns de la dansii. Avizeaza acest proiect".Declaratia poate fi auzita la minutul 12.00Ulterior, joi seara, reprezentantii Bancii Centrale Europene (BCE) au confirmat, joi dupa-amiaza, ca au primit noul proiect de Ordonanta de Urgenta prin care Guvernul modifica taxa pe activele bancilor, dar sustin ca nu au raspuns inca, asa cum a afirmat ministrul roman al Finantelor, Eugen Teodorovici.Un purtator de cuvant al BCE a confirmat ca "BCE a primit o solicitare de consultare" din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP) pentru noul proiect de OUG si ca institutia "va da un aviz in timp util".Amintim ca Guvernul a modificat, vineri, prin ordonanta de urgenta, controversata OUG 114 adoptata la finalul anului trecut. Astfel, potrivit noului act normativ, taxa pe activele bancare nu mai face referire la ROBOR, ci la cota de piata."In ceea ce priveste taxa an ...citeste mai departe despre " Teodorovici recunoaste acum ca nu are avizul BCE pentru modificarea OUG 114, dar e convins ca va fi favorabil " pe Ziare.com