Teodorovici schimba Codul Fiscal. Iata cum va fi afectat mediul de afaceri

Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate se numara Consolidarea fiscala a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de firme."Dialogul cu mediul de afaceri pentru aceste modificari a inceput in urma cu mai bine de un an, iar dupa sintetizarea propunerilor si analizarea lor, au reiesit niste modificari care sunt pozitive pentru economia romaneasca.O tara este atat de puternica pe cat de puternica ii este economia, iar o economie nu poate fi puternica decat daca are un mediu de afaceri stimulat, competitiv si angajat catre producerea de plusvaloare. Multumesc tuturor celor care au participat la conversatia pentru aceste modificari ale Codului Fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala si-i asigur ca voi ramane in continuare partenerul si aliatul lor", a subliniat Eugen Teodorovici.Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate, se numara consolidarea fiscala a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de firme si dezvoltarea conceptului de "loc al conducerii efective" pentru persoanele juridice nerezidente inregistrate intr-un stat cu care Romania are incheiata Conventie de evitarea a dublei impuneri, potrivit legislatiei acelui stat, dar care sunt controlate si gestionate din Romania."Aceste persoane juridice straine cu locul de exercitare a conducerii efective in Romania vor datora impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate", se arata in comunicat.Totodata, se urmareste excluderea din sfera veniturilor impozabile, pentru veniturile din salarii, a folosirii in scop personal a anumitor vehicule care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice si se afla in patrimoniul persoanelor juridice ce aplica regimul de impozitare a microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.In plus, este vizata reglementarea obligatiilor de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor in bani si in natura primite de angajat de la terti.In domeniul procedurii fiscale, se are in vedere reglementarea instituirii si ridicarii popririlor in mediul electronic, astfel incat poprirea sa fie ridicata la indestularea sumei poprite