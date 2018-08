Dragnea sustine ca, in premiera, Guvernul a convocat CSAT pentru rectificarea bugetara

"Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in continuarea banii pe care nu i-au cheltuit. Deja la ora la care vorbim scrisoarea a ajuns la Cotroceni. Adica exista o treime din membri pentru a convoca CSAT. Eu nu cred ca mai trebuie sa fie aceasta procedura. Rectificarea avizata de CSAT. Deciziile ministerelor. Totul trebuie sa treaca prin CSAT. Nu se mai poate continua asa. O serie de ministri au semnat pentru convocarea CSAT. Practic au convocat CSAT", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, potrivit Mediafax.Anterior, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, afirmase ca in cazul in care nu primeste in cursul zilei un raspuns de la Administratia Prezidentiala privind convocarea CSAT pe tema rectificarii bugetare, Guvernul va solicita aceasta convocare, informeaza News.ro.Eugen Teodorovici a declarat ca a solicitat Administratiei Prezidentiale sa spuna daca a fost convocat CSAT sau au fost initiate procedurile, dar nu a primit inca un raspuns, iar daca nu s-a inceput procedura, Guvernul va solicita convocarea CSAT.Potrivit regulamentului de functionare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, "Consiliul Suprem de Aparare a Tarii - denumit in continuare Consiliu - se convoaca de presedintele acestuia, trimestrial sau de cate ori este necesar. Consiliul poate fi convocat si la initiativa a cel putin patru membri din componenta prevazuta de lege".De precizat este faptul ca in CSAT sunt mai mult de 4 membri social democrati.Referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, Teodorovici a spus ca nu a primit de la aceasta institutie argumente in plus care sa schimbe situatia.El a mai spus ca aceia care sunt nemultumiti ar trebui sa se planga de executia bugetara slaba fata de ceea ce au planificat la inceput de an, spunand ca banii nu pot fi lasati necheltuiti."Nu scrie niciunde ca un astfel de aviz este obligatoriu, dar s-a mers pe o cutuma si s-a cerut acest aviz. Dar nu scrie nicaieri in lege ca este obligatoriu un aviz de la CSAT, in 2015 s-au facut rectificari bugetare si nu a fost nevoie de niciun aviz de la CSAT", a afirmat Teodorovici.Ministrul a fost intrebat daca mai asteapta un raspuns avand in vedere ca Administratia Prezidentiala a transmis ca se asteapta acordul ...citeste mai departe despre " Dragnea sustine ca, in premiera, Guvernul a convocat CSAT pentru rectificarea bugetara " pe Ziare.com