Teodorovici spune ca de anul viitor se va merge pe cresterea prevazuta in Legea salarizarii

"A fost o discutie la nivelul Guvernului si mesajul este foarte clar: se merge incepand de anul viitor pe ceea ce inseamna Legea 152, Legea salarizarii, adica se va merge pe cresterea pe care am promis-o in programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizarii care are o crestere, cam 25%, daca nu ma insel", a spus, duminica, la Antena 3, Eugen Teodorovici.El a fost intrebat daca se va aplica acea masura de inghetare a salariilor in zona sectorului bugetar, in conditiile in care masura era inclusa intr-un document transmis Comisiei Europene."Daca vii cu alte masuri care sa iti compenseze impactul pe care il ai pe o anumita masura, ei (Comisia Europeana - n.red.) nu au niciun fel de problema. Ei cer sa te incadrezi in anumiti indicatori macro pe care ti i-ai asumat, acel deficit sa fie undeva 2,53%, daca nu ma insel, sa fie sub 60% datoria publica.Sunt anumite elemente la care CE nu ca tine ea, ti le asumi tu ca stat. Noi ne-am asumat ca stat, scaderea de deficit an de an cu 0,5%. (...) Deci, anul viitor mergem pe legea salarizarii care are o crestere cam 25% daca nu ma insel", a subliniat seful de la Finante.Intrebat cum explica salariile mult mai mari din sectorul bugetar comparativ cu cele din mediul privat, ministrul a promis ca pana la finele acestui an lucrurile se vor schimba si "nu ma refer la salarizare ci la felul in care administratia isi justifica salariile"."Atunci cand am promis Legea salarizarii am spus ca vine la pachet si cu reasezare a administratiei, a zonei publice. Era si este o lipsa de specialisti in administratia centrala, s-au dat salarii, dar nu putem ramane la forma in care suntem astazi ca numar, ca pregatire, ca perfomanta, si aici lucrurile se vor schimba pana la final de an. Nu o sa intru in detalii. Nu ma refer la salarizare ci la felul in care administratia isi justifica salariile pe care le primesc cei din administratie", a mai spus Teodorovici.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat pe 20 octombrie, pe pagina sa de Facebook , ca, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de stu ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca de anul viitor se va merge pe cresterea prevazuta in Legea salarizarii " pe Ziare.com