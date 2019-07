Teodorovici spune ca la ora actuala, in Romania, ar fi nevoie de un milion de lucratori

Declaratia a fost facuta la conferinta "Top HR Challenges", organizata la Bucuresti de Capital Media Production, unde este abordata situatia fortei de munca din Romania."Avem 4,5-5 milioane de romani plecati peste hotare. Colega mea de Ministerul romanilor de pretutindeni stie cifra exacta. Aceasta cifra a fost speculata jalnic de catre unele persoane. Dar asta este, suntem in Romania...Din pacate, sunt foarte multi romani care nu lucreaza in mod oficial, inregistrati. Acesta este un lucru care doare, pentru ca sunt oameni care muncesc fara sa aiba platite asigurarile medicale si toate celelalte elemente care ar putea sa asigure un anumit standard. La nivel european, era o discutie vizavi de cetatenii europeni ai caror state au inceput un dialog cu Uniunea Europeana, sa poata fi lasati sa lucreze in statele non-Schengen... Un milion de lucratori ar fi necesar in Romania, la ora actuala, ceea ce inseamna foarte, foarte mult", a declarat joi ministrul, citat de Agerpres.Amintim ca ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a sustinut, miercuri, ca statisticile recente arata ca aproximativ 9.700.000 de romani sunt plecati in afara granitelor, subliniind ca motivele emigrarii sunt coruptia, calitatea slaba a clasei politice si saracia.Iata detalii - Ministrul pentru Diaspora sustine ca 9.700.000 de romani sunt plecati din taraTeodorovici a mai precizat ca se bucura ca anumite masuri au reusit sa readuca lucratori romani in tara: "Aduc aici in discutie zona constructiilor, unde actul normativ pe care multi l-au hulit a creat si efecte pozitive. Majoritatea masurilor din OUG 114 sunt pro-business, cu exceptia unor prevederi pe care nu vreau sa le discut acum", a subliniat demnitarul.Totodata, ministrul Finantelor a apreciat ca la nivel european nu se doreste punerea pe agenda a subiectului fortei de munca, pentru ca sunt interesele statelor care au inca nevoie de angajati din Romania, Croatia, Polonia, iar marea familie europeana inseamna de fapt ca fiecare este pentru el."Subiectul fortei de munca a fost pe agenda Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Un subiect la care tin foarte mult, dar cu greu cei de la nivel european au acceptat un astfel de subiect pe agenda... In prealabil, am dorit sa o facem in intalnire comuna a ministrilor ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca la ora actuala, in Romania, ar fi nevoie de un milion de lucratori " pe Ziare.com