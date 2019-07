"Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat despre ce s-a decis in legatura cu rectificarea bugetara.Intrebat de ziaristi cati bani vor primi administratiile locale la rectificare, el a spus: "O sa vedeti cand se posteaza pe site".Despre faptul ca ar urma sa fie taiati bani de la Educatie, Transporturi si Sanatate, Teodorovici a dat acelasi raspuns."O sa vedeti pe site si o sa vedeti comentariile ministrilor de resort", a spus ministrul.Teodorovici a precizat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului de Finante in cursul acestei saptamani.Surse guvernamentale au precizat anterior ca, cel mai probabil, rectificarea bugetara ar urma sa fie aprobata in Guvern pe data de 5 august.Vezi si Tensiuni in coalitie? ALDE nu e de acord cu propunerile pentru rectificare. PSD se lauda ca are bani ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi publicat saptamana asta " pe Ziare.com