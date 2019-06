Teodorovici spune ca puterea de cumparare a populatiei a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere

"Masurile economice adoptate de Guvernul Romaniei au continuat sa fie principalul motor al cresterii economice, astfel ca puterea de cumparare a populatiei masurata prin castigul salarial real a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere fata de cel din perioada similara a anului trecut, atingand un nivel de 12,4%.In calitate de ministru de finante voi continua sa sprijin investitiile publice si private prin masuri legislative, facilitati fiscale si finantare adecvata. In acelasi timp, este esential sa asiguram continuarea implementarii reformelor incepute si consolidarea infrastructurii nationale", sustine Eugen Teodorovici, intr-un comunicat transmis vineri.La finalul consultarilor bilaterale dintre Ministerul Finantelor Publice (MFP) si FMI , sinteza concluziilor comitetului director al FMI a evidentiat imbunatatirea starii economiei, rata scazuta a somajului si imbunatatirea sectorului financiar."Romania beneficiaza de o crestere economica robusta, de cresterea numarului de noi locuri de munca si de o datorie publica scazuta.Inflatia de baza, din care se exclud preturile cu volatilitate ridicata si cele la tutun si alcool, a inregistrat o dinamica generala moderata si stabila. In acelasi timp, conditiile climatice nefavorabile, care a cauzat o productie interna redusa la unele categorii de legume, precum si cresterea pretului barilului de petrol, sunt principalii determinanti care au influentat negativ inflatia.In ciuda avansului inflatiei, puterea de cumparare a populatiei, masurata prin castigul salarial real, a avut o crestere robusta aproape dubla (12,4%), fata de cel din perioada similara a anului trecut", precizeaza MFP in comunicat.Potrivit sursei citate, scenariul boom-bust este inadecvat evolutiilor economice actuale, moderate in ceea ce priveste contul curent. De asemenea, reprezentantii MFP sustin ca datoria consolidata a sectorului privat s-a redus semnificativ, de la 64% din PIB in 2008, la 48% in 2018.In opinia acestora, declinul balantei comerciale s-a produs intr-o buna masura si pe fondul componentei bunuri de capital. Acesta poate constitui un fenomen pozitiv, in conditiile in care transferul de tehnologie din exterior ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca puterea de cumparare a populatiei a inregistrat un ritm aproape dublu de crestere " pe Ziare.com