Teodorovici spune ca statul se imprumuta scump, din cauza scenariilor emise de oameni care habar n-au

Teodorovici a subliniat ca se gandeste daca afirmatiile nejustificate ale unor politicieni nu ar trebui "taxate conform legii"."Transferul de contributii (contributiile sociale care au trecut, din 2018 in sarcina angajatului - n.red.) a dus, in acest an, la o reducere a deficitului pe fondul de pensii intre 7 si 8 miliarde de lei, de la sume care au ajuns si la 18 miliarde de lei in anii trecuti. Aceasta arata un trend corect.Orice scenarii cu privire la sistemul de pensii sustinute de oameni care habar nu au despre ceea e normal, corect si despre ce lucreaza Guvernul produc efecte negative in costurile de imprumut pe care Ministerul Finantelor trebuie sa le plateasca in piata. Trebuie sa ne gandim daca astfel de afirmatii facute de politicieni, care mai de care mai nejustificate, nu ar trebui sa fie taxate conform legii", a afirmat ministrul, marti, la Parlament.Eugen Teodorovici se refera la informatiile din spatiul public privind suspendarea contributiei la Pilonul II de pensii, desi acestea au aparut initial pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, deci nu pe vreun site obscur.De unde a pornit scandalulDeclaratia ministrului vine in contextul in care, duminica seara, a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Reactii in lant de la autoritati, unele stupideCa de fiecare data, dupa ce au aparut reactii in lant de la profesionisti din banci, asigurari si pensii, investitori si oameni de afaceri, care au cerut Executivului sa pastreze neschimbat Pilonul II, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de mu