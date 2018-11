"In 2024. Asa este calendarul oficial", a spus Teodorovici, in cadrul unor declaratii de presa dupa ce a fost prezent la a 26-a editie a Galei "Topul National al Firmelor Private din Romania 2017", realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).Oficialul de la Finante a mai spus ca, in decembrie, va fi prezentat calendarul cu toate etapele, iar saptamana viitoare va fi adoptat un memorandum in acest sens. "Aceasta a fost discutia in Comitet", a subliniat Teodorovici.La inceputul lunii martie, Liviu Dragnea a anuntat ca la Congresul PSD din acea zi s-a decis ca Romania sa adopte euro incepand cu 2024, partidul adoptand Conventia nationala pentru adoptarea euro pana in 2024.Ulterior, de la finele lunii martie a fost formata Comisia Nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro. Cea mai recenta reuniune a Comisiei a avut loc marti, 23 octombrie, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu Din zona euro fac parte 19 state dintre cele 28 de membre ale Uniunii Europene.Vezi si Bloomberg: Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE, se gandeste la adoptarea euro ...citeste mai departe despre " Teodorovici sustine ca s-a decis ca Romania sa adopte moneda euro in 2024 " pe Ziare.com