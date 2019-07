"Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce am cerut, nota pentru a informa maine, in sedinta, Guvernul despre modul in care aceasta poprire va deveni electronic efectuata, fara sa se mai trezeasca omul cu sume de bani blocate, plata, pentru ca, dupa aia, deblocarea sa dureze 'n' zile, firma sau persoana fizica. (...) Eu am promis ca se va schimba si maine in guvern avem o informare exacta in acest sens.Incepand cu luna iulie se face modificarea legislativa. Am facut deja, este o aplicatie la ANAF care va tine legatura cu toate bancile, va comunica efectiv suma de plata (...) ANAF va notifica si banca va popri exact suma pe care acea persoana sau firma o are de platit. O sa vedeti prezentarea in urmatoarele zile, exact noul mecanism cum va fi aplicat. Adica lumea va fi multumita, si companiile, nu se vor mai crea astfel de blocaje sau abuzuri din partea ANAF", a explicat Teodorovici, la Antena 3.Pe de alta parte, ministrul Finantelor a precizat ca la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa schimbarea conducerii, in iunie s-a reusit o depasire a planului de incasari."La ANAF, dupa schimbarea conducerii, iata, rezultatele sunt foarte bune. Luna iunie reprezinta o depasire de plan la ANAF, mica, dar e depasire de plan. Pana la final de an se recupereaza ceea ce a avut doamna presedinte Calugareanu ca si mandat foarte clar. Deci lucrurile se schimba la ANAF. Va fi si acolo o schimbare radicala", a spus Eugen Teodorovici.Mirela Calugareanu a fost numita la inceputul lunii iunie in functia de presedinte al ANAF, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, in locul Mihaelei Triculescu, care il inlocuise in ianuarie pe Ionut Misa in aceasta functie.Citeste si:ANAF va pune poprire in conturile bancare doar pentru sumele datorate statului ...citeste mai departe despre " Teodorovici va informa Guvernul, in sedinta de miercuri, despre cum se va face poprirea electronica " pe Ziare.com