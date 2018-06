Teodorovici: Voi sustine fara retinere orice modificare a Codului fiscal. Pilonul II nu va fi nationalizat

"Despre Pilonul II, vreau sa fac doua precizari. In primul rand nu se pune problema nationalizarii. Eu am spus ca este firesc sa facem o analiza a acestuia si ca vom iesi in luna iunie sau iulie sa facem publice rezultatele. In al doilea rand, ca cetatean al Romaniei, ca ministru de Finante, nu voi pune niciodata in balanta deficitul bugetar cu venuiturile romanilor, fie ele pensii sau salarii", a declarat Teodorovici in plenul Camerei Deputatilor.In textul motiunii, liberalii ii reproseaza ministrului de Finante ca atat el, cat si ceilalti colegi din Guvern vor sa faca Pilonul II de pensii optional si ulterior sa il desfiinteze."Va solicitam sa nu va mai prefaceti ca nu stiti, ca nu pricepeti, ca nu cunoasteti ca Guvernul urmareste sa elimine pensiile obligatorii administrate privat! Pseudo-simularile pe care le tot invocati ca se fac sau se vor face la Ministerul Finantelor nu urmaresc varianta cea mai buna pentru sustenabilitatea in viitor a pensiilor, ci modul in care reusiti sa peticiti mai repede bugetul, care arata ca un svaiter.Stim ca nu sunteti nici ministrul muncii si nici prim-ministru, ca sa va atribuim competente in domeniul pensiilor. Cu toate acestea, stim cu totii ca banii pentru pensii, pentru ca acestea sa poata fi platite, trebuie sa existe in buget, luna de luna", se arata in documentul PNL.In ceea ce priveste modificarile aduse Codului fiscal in acest an, liberalii afirmand ca Teodorovici a aratat ca poate fi "si mai harnic la capitolul instabilitate si carpeala fiscala, operand peste 120 de modificari ale Codului fiscal, in numai 3 luni", ministrul de Finante spune ca toate acestea au fost facute pentru a le usura viata oamenilor."Despre Codul fiscal, colegii de la PNL omit sa spuna ca modificarile au fost pentru debirocratizare, pentru simplificarea procedurilor, diminuarea costurilor de administrare si digitalizarea serviciilor, pentru despovararea oamenilor, pentru a reeconomisi timpul si pentru a le usura viata. Mare parte din cele reprosate in motiune au fost solicitate de mediul de afaceri.Daca o parte dintre colegi numesc carpeala, tin sa precizez ca voi sustine zi de zi, fara retinere, orice modificare a Codului fiscal, atata timp cat prin aceste modificari se poate adu ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Voi sustine fara retinere orice modificare a Codului fiscal. Pilonul II nu va fi nationalizat " pe Ziare.com