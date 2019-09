Teodorovici vrea inchisoare de pana la 6 ani pentru cei care nu-si platesc impozitele si contributiile

Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune in Romania pana in 2015. In acel an, insa, Curtea Constitutionala a indentificat elemente neconstitutionale in ceea ce priveste unele definitii din lege. In consecinta, neplata contributiilor la timp a fost dezincriminata si s-a mai putut pedepsi doar cu amenda.Problema reincriminarii faptei de neplata a contributiilor si a impozitelor s-a mai pus si in anii din urma. La inceputul lui 2018, spre exemplu, cand s-au propus pedepse cu inchisoarea pentru asemenea fapte, Teodorovici a considerat ca masura ar speria investitorii si s-a opus.Intre timp, insa, ministrul de Finante pare sa-si fi schimbat parerea si a depus - in calitatea sa de senator PSD - un proiect legislativ al carui scop este sa reincrimineze ca evaziune fiscala neplata la timp a contributiilor si impozitelor retinute (sau neretinerea lor, in conditiile legii).Mai clar, Eugen Teodorovici propune ca romanii care retin sau incaseaza si apoi nu platesc la stat contributii si impozite sa poata fi condamnati la inchisoare pentru perioade cuprinse intre 1 si 6 ani. Pedepse similare ar urma sa primeasca si cei care incalca legea neincasand sau neretinand impozitele si contributiile in 30 de zile de la scadenta.In urmatorul document - Anexa a initiativei legislative depuse de Eugen Teodorovici - puteti vedea toate impozitele si contributiile pentru neretinerea si neplata carora senatorul PSD considera ca trebuie aplicate pedepse cu inchisoarea:De ce este nevoie de inchisoare pentru cei care nu platesc la timp taxe si contributii?Potrivit lui Teodorovici, aceste masuri le-ar oferi protectie "persoanelor carora (le-au fost retinute impozitele n.red.) cu diverse destinatii (contributii, impozite etc), dar nu au fost virate bugetului, situatie in care nu isi vor putea dovedi si solicita diferite drepturi de care se leaga plata acestor impozite si contributii, in practica intalnindu-se cazuri in care, spre exemplu cu ocazia pensionarii, unele persoane aflate in aceasta situatie constata ca le-a fost stabilita o pensie mai mica decat cea cuvenita, ca urmare a neplatii contributiei individuale de asigurari sociale, la stabilirea stagiului de cotizare nefiindu-le in calcu ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea inchisoare de pana la 6 ani pentru cei care nu-si platesc impozitele si contributiile " pe Ziare.com