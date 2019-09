Teodorovici vrea inchisoare pentru cei care nu-si achita contributiile. Cine plateste daca este vina statului?

In primul rand, spun acestia, termenul stabilit in proiect, de 30 de zile de la termenul scadent, este mult prea scurt. Se poate intampla ca o firma care functioneaza de peste 10 ani si care si-a platit in toata aceasta perioada la timp taxele si impozitele sa intampine la un moment dat probleme cu banii si sa nu isi poata achita contributiile la timp. Este incorect ca patronul sa intre la inchisoare din acest motiv, spun reprezentantii mediului de afaceri si consultantii fiscali.Mai mult, explica ei, sunt situatii in care firma respectiva intra in incapacitate temporara de plata din cauza ca nu a incasat bani de la client, iar clientul sa fie chiar statul. Iar in proiect nu este specificat ce se intampla in astfel de cazuri. Intra la inchisoare reprezentantii statului care se fac vinovati de aceasta situatie?Iata ce prevede proiectul depus de Eugen Teodorovici in ParlamentVezi si: Expunerea de motive a initiativei legislativeDe fiecare data ministrul Teodorovici iese cu astfel de trasnaiFlorin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), critica proiectul de lege introdus de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in Parlament, pe care il considera "o trasnaie".El a declarat pentru Ziare.com ca, in mod evident, este o initiativa a unei persoane care nu a lucrat niciodata in mediul privat si nu intelege ca exista foarte multe situatii in care o firma poate fi in incapacitate de plata."Nu stiu de ce vrea astfel de trasnai ministrul de Finante. De fiecare data iese cu astfel de trasnai si pe noi ne mira de unde le scoate. E un proiect, in mod evident, al unui om care nu a lucrat in viata lui in mediul privat nici macar o zi, pentru ca daca ar fi lucrat ar fi inteles ce se intampla in mediul privat, ca exista foarte multe situatii in care esti in incapacitate de plata", a sustinut Florin Jianu.Presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) spune ca sunt cazuri in care o firma si-a platit ani la rand contributiile la stat la timp, iar la un moment dat intra in incapacitate temporara de plata."Sunt nenumarate situatii in care o firma a fost cu p ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea inchisoare pentru cei care nu-si achita contributiile. Cine plateste daca este vina statului? " pe Ziare.com