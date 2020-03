Termoenergetica o ia pe urmele falimentarei RADET. N-a platit la ELCEN nici macar factura pe decembrie si acumuleaza penalitati

Principalul producator de energie termica pentru Capitala, ELCEN, informeaza ca Termoenergetica SA n-a platit inca nici macar caldura consumata de bucuresteni in luna decembrie 2019.In mod normal - din intelegerea noastra - Termoenergetica SA ar fi trebuit sa achite datoria pentru luna decembrie, estimata la circa 100 de milioane de lei, pana pe 29 ianuarie. Cum plata nu s-a facut, datoria a iesit din scandenta. Cu toate astea, Termoenergetica SA avea la dispozitie o perioade numita "de gratie" de 30 de zile, in care sa achite doar datoria catre ELCEN, fara penalitati.In context, directorul executiv al Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, a declarat pentru Ziare.com ca societatea primea bani de la PMB si incepuse sa isi achite datoria catre ELCEN. Din pacate, intreaga suma n-a fost achitata pana la inceputul lunii martie. Asa ca si perioada de gratie s-a terminat.Astazi, din informatiile ELCEN, Termoenergetica mai are inca de dat nu mai putin de 25.398.239 lei pentru incalzirea Bucurestiului in luna decembrie 2019. Iar pentru aceasta restanta, iesita si din perioada de gratie, ELCEN va percepe penalitati.Or, tocmai penalitatile acumulate an dupa an au dus la falimentul RADET, de la care Termoenergetica a preluat, prin delegare, la finele anului 2019, gestiunea serviuciului public de transport si distrributie a agentului termic, in Capitala.Acum, singura solutie pe care Termoenergetica o are pentru a iesi din acest impas este sa primeasca rapid bani de la PMB. In caz contrar, penalitatile se vor acumula. Iar din urma vine si factura lunii ianuarie, in cuantum de 181.159.707 lei. Si aceasta a iesit deja din scadenta si a intrat in perioada de gratie. Iar daca nu va fi achitata integral in urmatoarele 30 de zile, va produce si ea penalitati.La solicitarea Ziare.com, conducerea Termoenergetica SA a anuntat ca va lamuri problema printr-un comunicat de presa care va fi emis in curand. ...citeste mai departe despre " Termoenergetica o ia pe urmele falimentarei RADET. N-a platit la ELCEN nici macar factura pe decembrie si acumuleaza penalitati " pe Ziare.com